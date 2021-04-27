Военные Черноморского флота ведут наблюдение за патрульным катером ВМС США в Черном море

Москва, 27 апреля. Черноморский флот начал отслеживать действия сторожевого корабля ВМС США Hamilton, который зашел в акваторию Черного моря. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Как указали в Национальном центре управления обороной, силы и средства Черноморского флота ВМФ РФ приступили к слежению за действиями американского корабля.

Ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что в Черное море будет направлен патрульный катер береговой охраны класса Hamilton, которые прежде выполнял задачи в Эгейском море с эсминцем Roosevelt.

Согласно планам Шестого флота, экипаж сторожевого катера будет проводить совместные маневры с союзниками и партнерами НАТО в Черноморском регионе.