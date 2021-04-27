Александр Овечкин впервые с 2014 года не сыграет в двух подряд матчах НХЛ

Вашингтон, 27 апреля. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые за семь лет пропустит два матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.

Наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт сообщил, что капитан команды Александр Овечкин не примет участие в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» из-за повреждения. Таким образом, российский нападающий впервые с января 2014 года не сыграет в двух подряд поединках НХЛ. Травму Овечкин получил в матче с «Айлендерс» 23 апреля. Эпизод произошел за несколько минут до конца основного времени матча.

Ранее главный тренер «Вашингтона» рассказал о характере травмы Овечкина. Он подчеркнул, что российский нападающий точно должен восстановиться к матчам плей-офф НХЛ.