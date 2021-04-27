Финал олимпиады «Умницы и умники Вятки» прошел в Кирове

Киров, 27 апреля. Заключительный этап конкурса «Умницы и умники Вятки» прошел в Кировском экономико-правовом лицее, сообщили в правительстве Кировской области.

Темой игры стала жизнь в Вятском крае в годы ВОВ. В финале приняли участие десятиклассники школ региона, набравшие максимальное количество баллов в полуфинале. На открытии мероприятия присутствовал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

«Все, кто находится в этом зале, уже достойны звания умников и умниц», — отметил глава региона.

Заключительный этап олимпиады состоял из трех игр, каждая из которых начиналась с конкурса красноречия и русского языка. Региональное министерство образования уточнило, что финалисты получат преференции при поступлении в Вятский государственный университет, пишет «Свойкировский.рф».

Ученики из Кирова, победившие в конкурсе «Большая перемена», пообщались с президентом РФ Владимиром Путиным. Они рассказали главе государства о новых направлениях мероприятия.