Сергей Лазарев стал победителем премии Cosmopolitan Man Awards

Москва, 27 апреля. Известный российский певец, участник Евровидения Сергей Лазарев побывал на премии Cosmopolitan Man Awards, на которой собрался весь столичный бомонд.

Звезда российской эстрады завоевал престижную награду. Организаторы Cosmopolitan Man Awards отметили заслуги Лазарева в категории «Музыка». Артист поделился с подписчиками в Instagram снимком, на котором он держит в руках заветную статуэтку.

«Cosmopolitan Man Awards! Победил в номинации «Музыка». Спасибо премии! Вчера был потрясающе душевный вечер и отличная атмосфера! Встретил коллег, друзей!» — написал артист.

Для торжественного вечера Лазарев надел приталенный черный костюм, белоснежную рубашку и атласный галстук. Он позировал для фоторепортеров с легкой небритостью, при это стрижка его была свежей и аккуратной. Публикация всего за несколько часов набрала почти 65 тысяч лайков.

«Вы когда бреетесь, так сильно похожи на того Сергея из нулевых, прямо ностальгия», — заметила пользовательница. «Как денди лондонский одет и наконец увидел свет, Сергей. Отличный костюм!» — добавила поклонница.

Ранее Лазарев похвастался перед подписчиками снимком с оголенным торсом. Певец в шутку сообщил, что это его новое «фото на паспорт».