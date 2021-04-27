Египет выделяет 132 млрд фунтов на модернизацию железнодорожной сети

Правительство Египта выделило более 132 миллиардов фунтов (около 8,4 млрд долларов — Прим. ФАН) на модернизацию железнодорожной системы.
Министр транспорта Камель аль-Вазир во время выступления перед парламентом заявил, что ведомство реализует 153 проекта, начиная от замены рельс и заканчивая установкой регулирующих знаков на перекрестках. По его словам, специалистам приходится работать в опасных условиях, поскольку курсирование поездов по стране «ни на минуту не останавливается».
«За последнее время на развитие железнодорожных станций потрачено 1,7 миллиарда фунтов», — уточнил он.
Отчет главы Минтранса сформирован и представлен парламенту для изучения после серии аварий поездов в разных частях страны. За минувший месяц зафиксировано два случая с летальным исходом среди пассажиров.
Трагедии
Первая авария случилась 26 марта в провинции Сохаг к югу от Каира. Два состава, следовавших в одном направлении, столкнулись и сошли с рельс. В результате инцидента 19 человек погибли, еще 185 попали в больницу.
По данным управления железных дорог Египта, к трагедии привели действия «неустановленных злоумышленников», сорвавших стоп-кран в одном из поездов, из-за чего тот начал замедлять ход и почти остановился. В итоге в него на большой скорости врезался следовавший за ним состав.
Египетийн Сохаг хотод галт тэрэг мөргөлдөж дор хаяж 32 хүн амь үрэгджээ.— Шифу мастер (@shifumasters) March 27, 2021
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Вторая авария произошла 18 апреля во время следования из города Эль-Мансура в Каир. Пассажирский поезд сошел с рельсов в районе населенного пункта Тух (близ города Бенха) в провинции Кальюбия. Это привело к опрокидыванию 8 вагонов.
Минздрав Египта подтвердил гибель 11 человек, еще 98 пострадали. Среди жертв крушения оказался заместитель главы Госсовета по судебным делам, независимого судебного органа при Минюсте.
Премьер-министр Мустафа Мадбули распорядился выделить пострадавшим и семьям погибших по 100 тыс. фунтов (более 6 000 долларов) в качестве финансовой помощи.
Реакция правительства
Следователи продолжают разбирательства в обоих случаях. Генеральная прокуратура распорядилась задержать ряд сотрудников железной дороги, подозреваемых в халатности.
Камель аль-Вазир направил официальное письмо спикеру парламента Ханафи Гибали с требованием обратиться к депутатам относительно причин, вызвавших шквал аварий за минувший месяц, и планов министерства по модернизации ж/д путей.
Международные аналитики напоминают, что железнодорожный сектор Египта является вторым по протяженности в мире — 9 570 км.
«Железная дорога, проходящая через всю страну и перевозящая около 500 миллионов пассажиров в год, нуждается в радикальной модернизации», — говорится в сообщении экспертов.
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что подобные аварии могут повториться, пока правительство не отремонтирует железнодорожную инфраструктуру.
Специалисты Министерства транспорта разработали проект по полной модернизации железной дороги, рассчитанный до 2024 года при общей стоимости в 225 миллиардов фунтов.
Пятиэтапный план включает в себя подготовку профессиональных кадров и повышение их эффективности, улучшение поездов, ремонт зданий и железнодорожных вокзалов.
В конце 2020 года Россия и Египет заключили контракт на обновление ж/д парка. По условиям соглашения компания «Трансмашхолдинг» поставит Каиру 1300 новых вагонов, начиная от стандартных с кондиционером и заканчивая высоким классом с купе. Общая стоимость договора превышает миллиард евро.