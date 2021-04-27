Египет выделяет 132 млрд фунтов на модернизацию железнодорожной сети

Правительство Египта выделило более 132 миллиардов фунтов (около 8,4 млрд долларов — Прим. ФАН) на модернизацию железнодорожной системы.

Министр транспорта Камель аль-Вазир во время выступления перед парламентом заявил, что ведомство реализует 153 проекта, начиная от замены рельс и заканчивая установкой регулирующих знаков на перекрестках. По его словам, специалистам приходится работать в опасных условиях, поскольку курсирование поездов по стране «ни на минуту не останавливается».

«За последнее время на развитие железнодорожных станций потрачено 1,7 миллиарда фунтов», — уточнил он.

Отчет главы Минтранса сформирован и представлен парламенту для изучения после серии аварий поездов в разных частях страны. За минувший месяц зафиксировано два случая с летальным исходом среди пассажиров.

Трагедии

Первая авария случилась 26 марта в провинции Сохаг к югу от Каира. Два состава, следовавших в одном направлении, столкнулись и сошли с рельс. В результате инцидента 19 человек погибли, еще 185 попали в больницу.

По данным управления железных дорог Египта, к трагедии привели действия «неустановленных злоумышленников», сорвавших стоп-кран в одном из поездов, из-за чего тот начал замедлять ход и почти остановился. В итоге в него на большой скорости врезался следовавший за ним состав.

Египетийн Сохаг хотод галт тэрэг мөргөлдөж дор хаяж 32 хүн амь үрэгджээ.



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pic.twitter.com/jb8XDwx48z — Шифу мастер (@shifumasters) March 27, 2021

Вторая авария произошла 18 апреля во время следования из города Эль-Мансура в Каир. Пассажирский поезд сошел с рельсов в районе населенного пункта Тух (близ города Бенха) в провинции Кальюбия. Это привело к опрокидыванию 8 вагонов.

Минздрав Египта подтвердил гибель 11 человек, еще 98 пострадали. Среди жертв крушения оказался заместитель главы Госсовета по судебным делам, независимого судебного органа при Минюсте.

Премьер-министр Мустафа Мадбули распорядился выделить пострадавшим и семьям погибших по 100 тыс. фунтов (более 6 000 долларов) в качестве финансовой помощи.

Реакция правительства

Следователи продолжают разбирательства в обоих случаях. Генеральная прокуратура распорядилась задержать ряд сотрудников железной дороги, подозреваемых в халатности.

Камель аль-Вазир направил официальное письмо спикеру парламента Ханафи Гибали с требованием обратиться к депутатам относительно причин, вызвавших шквал аварий за минувший месяц, и планов министерства по модернизации ж/д путей.

Международные аналитики напоминают, что железнодорожный сектор Египта является вторым по протяженности в мире — 9 570 км.

«Железная дорога, проходящая через всю страну и перевозящая около 500 миллионов пассажиров в год, нуждается в радикальной модернизации», — говорится в сообщении экспертов.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что подобные аварии могут повториться, пока правительство не отремонтирует железнодорожную инфраструктуру.

Prt scr Twitter.com / @ymsalah /

Специалисты Министерства транспорта разработали проект по полной модернизации железной дороги, рассчитанный до 2024 года при общей стоимости в 225 миллиардов фунтов.

Пятиэтапный план включает в себя подготовку профессиональных кадров и повышение их эффективности, улучшение поездов, ремонт зданий и железнодорожных вокзалов.

В конце 2020 года Россия и Египет заключили контракт на обновление ж/д парка. По условиям соглашения компания «Трансмашхолдинг» поставит Каиру 1300 новых вагонов, начиная от стандартных с кондиционером и заканчивая высоким классом с купе. Общая стоимость договора превышает миллиард евро.