Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 21:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:30
Общество
В России безопаснее: американский полицейский об уровне жизни в США
21:27
Экономика
Вице-премьер Белоусов предложил госкомпаниям активнее закупать продукцию МСП 
21:26
Общество
На Западе все ресурсы брошены на борьбу с людьми
21:23
Весь мир
Новый президент Эквадора попросил у России вакцину от коронавируса
21:23
Шоу-бизнес
Жених Макеевой не общается с родной дочерью после развода с женой
21:20
Шоу-бизнес
Принц Гарри после поездки в Лондон задумался о своих поступках
21:19
Шоу-бизнес
Певица Рита Ора спровоцировала слухи о романе с режиссером Тайкой Вайтити
21:19
Общество
«Русский баскетбол» с двумя корзинами придумали в Омске
21:16
Политика
Байден отказался говорить о возможных условиях встречи с Путиным
21:16
Шоу-бизнес
Ева Польна раскритиковала артистов, которые не хотят уходить со сцены
21:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи хочет отсудить у певицы половину гонораров за концерты
21:10
Происшествия
Военные Израиля сбили ливанский беспилотник
21:09
Шоу-бизнес
Юрий Лоза высказался о скандальном заявлении теряющей популярность Прокловой
21:08
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о начале нового этапа в жизни
21:08
Шоу-бизнес
Телеведущая Светлана Зейналова рассказала о предательстве отца своей младшей дочери
21:06
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна поражена количеством критики в адрес Манижи
21:03
Происшествия
Рецидивист из Тульской области совершил несколько преступлений за один день
21:02
Общество
Ева Польна объяснила свои неудачные отношения словами Бегбедера
21:01
Общество
Член-корреспондент РАН объяснил, как достичь иммунной прослойки в 70%
21:00
Общество
Манижа стала «Прорывом года» по версии премии Вest Style Awards
Все новости

Египет выделяет 132 млрд фунтов на модернизацию железнодорожной сети

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 20:46
Весь мир
Египет выделяет 132 млрд фунтов на модернизацию железнодорожной сети
pixabay.com/PD  / 

Правительство Египта выделило более 132 миллиардов фунтов (около 8,4 млрд долларов — Прим. ФАН) на модернизацию железнодорожной системы.

Министр транспорта Камель аль-Вазир во время выступления перед парламентом заявил, что ведомство реализует 153 проекта, начиная от замены рельс и заканчивая установкой регулирующих знаков на перекрестках. По его словам, специалистам приходится работать в опасных условиях, поскольку курсирование поездов по стране «ни на минуту не останавливается».

«За последнее время на развитие железнодорожных станций потрачено 1,7 миллиарда фунтов», — уточнил он.

Отчет главы Минтранса сформирован и представлен парламенту для изучения после серии аварий поездов в разных частях страны. За минувший месяц зафиксировано два случая с летальным исходом среди пассажиров.

Трагедии

Первая авария случилась 26 марта в провинции Сохаг к югу от Каира. Два состава, следовавших в одном направлении, столкнулись и сошли с рельс. В результате инцидента 19 человек погибли, еще 185 попали в больницу.

По данным управления железных дорог Египта, к трагедии привели действия «неустановленных злоумышленников», сорвавших стоп-кран в одном из поездов, из-за чего тот начал замедлять ход и почти остановился. В итоге в него на большой скорости врезался следовавший за ним состав.

Вторая авария произошла 18 апреля во время следования из города Эль-Мансура в Каир. Пассажирский поезд сошел с рельсов в районе населенного пункта Тух (близ города Бенха) в провинции Кальюбия. Это привело к опрокидыванию 8 вагонов.

Минздрав Египта подтвердил гибель 11 человек, еще 98 пострадали. Среди жертв крушения оказался заместитель главы Госсовета по судебным делам, независимого судебного органа при Минюсте.

Премьер-министр Мустафа Мадбули распорядился выделить пострадавшим и семьям погибших по 100 тыс. фунтов (более 6 000 долларов) в качестве финансовой помощи.

Реакция правительства

Следователи продолжают разбирательства в обоих случаях. Генеральная прокуратура распорядилась задержать ряд сотрудников железной дороги, подозреваемых в халатности.

Камель аль-Вазир направил официальное письмо спикеру парламента Ханафи Гибали с требованием обратиться к депутатам относительно причин, вызвавших шквал аварий за минувший месяц, и планов министерства по модернизации ж/д путей.

Международные аналитики напоминают, что железнодорожный сектор Египта является вторым по протяженности в мире — 9 570 км.

«Железная дорога, проходящая через всю страну и перевозящая около 500 миллионов пассажиров в год, нуждается в радикальной модернизации», — говорится в сообщении экспертов.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что подобные аварии могут повториться, пока правительство не отремонтирует железнодорожную инфраструктуру.

Египет выделяет 132 млрд фунтов на модернизацию железнодорожной сети
Prt scr Twitter.com / @ymsalah  / 

Специалисты Министерства транспорта разработали проект по полной модернизации железной дороги, рассчитанный до 2024 года при общей стоимости в 225 миллиардов фунтов.

Пятиэтапный план включает в себя подготовку профессиональных кадров и повышение их эффективности, улучшение поездов, ремонт зданий и железнодорожных вокзалов.

В конце 2020 года Россия и Египет заключили контракт на обновление ж/д парка. По условиям соглашения компания «Трансмашхолдинг» поставит Каиру 1300 новых вагонов, начиная от стандартных с кондиционером и заканчивая высоким классом с купе. Общая стоимость договора превышает миллиард евро.

Египет выделяет 132 млрд фунтов на модернизацию железнодорожной сети
Федеральное агентство новостей  / 

авария египет поезд
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 294860 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 82563 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 60946 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 51282 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 50076 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Весь мир / Египет выделяет 132 млрд фунтов на модернизацию железнодорожной сети
Рейтинг@Mail.ru