Военнослужащие Каспийской флотилии провели первую тренировку парада Победы

Каспийск, 27 апреля. Первая совместная тренировка парадных расчетов Южного военного округа к 9 Мая состоялась на главной площади дагестанского Каспийска.

В составе механизированной колонны на параде Победы будет задействовано более 30 различных видов военной техники и вооружения, сообщают в пресс-службе ЮВО.

Известно, что в репетиции участвовали бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили «Урал-4320» с 120-мм минометом 2С12 «Сани», а также системы залпового огня «Град».

В сообщении пресс-службы ЮВО отмечается, что военнослужащими были отработаны строевые приемы и синхронность действий при шествии торжественным маршем в составе парадных коробок, а расчеты артиллерийских орудий ЗИС-3 произвели стрельбу холостыми выстрелами с соблюдением необходимых временных интервалов.

Ранее военные ремонтно-восстановительных подразделений автобронетанковой службы Южного военного округа подготовили к параду Победы историческую и современную бронетехнику.