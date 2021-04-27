Находящиеся в Турции туристы получили разрешение не соблюдать комендантский час

Анкара, 27 апреля. МВД Турции разрешило туристам не соблюдать комендантский час, введенный в стране из-за пандемии COVID-19.

Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении в стране тотального локдауна, который сопровождается комендатским часом. Ограничения введены на срок с 29 апреля по 17 мая. При этом туристы, которые в данный момент находятся на курортах страны, могут не соблюдать его.

«Временно находящиеся в стране граждане других государств смогут продолжать свободнопередвигаться, как и в предыдущие периоды введения ограничительных мер», — сообщает telegram-канал «Стамбульский волк».

На сегодняшний день в Турции подтверждено 4 667 281 случай заражения коронавирусом. При этом выздоровело 4 121 671 человек. За последние сутки в стране было выявлено 37 312 новых случаев COVID-19.

Россияне, которые вернутся из Турции и Танзании до 1 мая 2021 года, обязаны дважды проходить тестирование на коронавирус. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.