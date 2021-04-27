Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 21:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:27
Экономика
Вице-премьер Белоусов предложил госкомпаниям активнее закупать продукцию МСП 
21:26
Общество
На Западе все ресурсы брошены на борьбу с людьми
21:23
Весь мир
Новый президент Эквадора попросил у России вакцину от коронавируса
21:23
Шоу-бизнес
Жених Макеевой не общается с родной дочерью после развода с женой
21:20
Шоу-бизнес
Принц Гарри после поездки в Лондон задумался о своих поступках
21:19
Шоу-бизнес
Певица Рита Ора спровоцировала слухи о романе с режиссером Тайкой Вайтити
21:19
Общество
«Русский баскетбол» с двумя корзинами придумали в Омске
21:16
Политика
Байден отказался говорить о возможных условиях встречи с Путиным
21:16
Шоу-бизнес
Ева Польна раскритиковала артистов, которые не хотят уходить со сцены
21:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи хочет отсудить у певицы половину гонораров за концерты
21:10
Происшествия
Военные Израиля сбили ливанский беспилотник
21:09
Шоу-бизнес
Юрий Лоза высказался о скандальном заявлении теряющей популярность Прокловой
21:08
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о начале нового этапа в жизни
21:08
Шоу-бизнес
Телеведущая Светлана Зейналова рассказала о предательстве отца своей младшей дочери
21:06
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна поражена количеством критики в адрес Манижи
21:03
Происшествия
Рецидивист из Тульской области совершил несколько преступлений за один день
21:02
Общество
Ева Польна объяснила свои неудачные отношения словами Бегбедера
21:01
Общество
Член-корреспондент РАН объяснил, как достичь иммунной прослойки в 70%
21:00
Общество
Манижа стала «Прорывом года» по версии премии Вest Style Awards
21:00
Шоу-бизнес
Звезду «Универа» Анну Хилькевич с мужем едва не обокрали по пути в Санкт-Петербург
Все новости

Израильтяне продадут ОАЭ долю на своем газовом месторождение Тамар

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 20:53
Весь мир
Израильтяне продадут ОАЭ долю на своем газовом месторождение Тамар
gazprom.ru  / 

Компания Mubadala Petroleum из ОАЭ договорилась о покупке у израильской Delek Drilling ее доли на газовом месторождении Тамар в Восточном Средиземноморье за 1,1 млрд долларов.

Завершение этой крупной сделки станет наиболее значимым событием после заключения «Авраамского договора», который предусматривает нормализацию отношений между еврейским государством и рядом арабских стран. Несмотря на намерения предпринимателей, для окончательного проведения процесса купли-продажи потребуется одобрение израильского правительства. Решение по этому вопросу стоит ожидать только в конце мая этого года.

Месторождение Тамар — это один из основных источников энергоносителей для еврейского государства, где добывается порядка 11 млрд кубометров газа ежегодно. Этого достаточно для удовлетворения большей части потребностей израильского рынка и экспорта природных ресурсов в Иорданию и Египет.

Фирма Delek Drilling (подразделение конгломерата Delek Group), владеет 22% акций данного месторождения.

«Эта сделка потенциально знаменует собой появление стратегического баланса на Ближнем Востоке, в результате чего природный газ становится источником сотрудничества в регионе», — считает гендиректор компании Йосси Абу.

Кроме того, Delek Drilling имеет активы в другом, еще более крупном месторождении страны — Левиафан. Отказ от акций Тамара необходим компании для соответствия новым требованиям израильских властей, рассчитывающих расширить конкуренцию на национальном рынке.

Эмиратская компания Mubadala Petroleum входит в инвестиционную организацию, принадлежащую правительству Абу-Даби. С ее помощью власти ОАЭ рассчитывают расширить свой газовый портфель, необходимый стране для ее инициатив по изменению энергетического сектора страны.

Израильтяне пообещали продать ОАЭ долю на своем газовом месторождении Тамар
Федеральное агентство новостей  / 

Договор о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем был подписан 15 сентября 2020 года. Ранее между странами не было официальных дипломатических отношений, поскольку Лига арабских государств (ЛАГ), куда входят и Эмираты, не признавала еврейское государство начиная с 1948 года, когда оно было основано.

Соглашение, получившее название «Авраамский договор», было подписано при активном посредничестве со стороны США в период правления Дональда Трампа.

Израильтяне пообещали продать ОАЭ долю на своем газовом месторождении Тамар
Федеральное агентство новостей  / 

ОАЭ стали третьей арабской страной, подписавшей с Израилем соглашение о нормализации отношений. До этого аналогичные договоры заключили Египет (в 1979 году) и Иордания (в 1994 году). Вслед за Абу-Даби на урегулирование конфликтов с Тель-Авивом решились Бахрейн, Марокко и Судан.

израиль оаэ экономика
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 294860 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 82563 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 60946 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 51282 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 50076 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Весь мир / Израильтяне продадут ОАЭ долю на своем газовом месторождение Тамар
Рейтинг@Mail.ru