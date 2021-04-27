Израильтяне продадут ОАЭ долю на своем газовом месторождение Тамар

Компания Mubadala Petroleum из ОАЭ договорилась о покупке у израильской Delek Drilling ее доли на газовом месторождении Тамар в Восточном Средиземноморье за 1,1 млрд долларов.

Завершение этой крупной сделки станет наиболее значимым событием после заключения «Авраамского договора», который предусматривает нормализацию отношений между еврейским государством и рядом арабских стран. Несмотря на намерения предпринимателей, для окончательного проведения процесса купли-продажи потребуется одобрение израильского правительства. Решение по этому вопросу стоит ожидать только в конце мая этого года.

Mubadala Eyes $1 Billion Gas Deal as UAE-Israel Ties Deepenhttps://t.co/w3lTPMpQpw — Petroleum Today Magazine (@PetroleumToday) April 27, 2021

Месторождение Тамар — это один из основных источников энергоносителей для еврейского государства, где добывается порядка 11 млрд кубометров газа ежегодно. Этого достаточно для удовлетворения большей части потребностей израильского рынка и экспорта природных ресурсов в Иорданию и Египет.

Фирма Delek Drilling (подразделение конгломерата Delek Group), владеет 22% акций данного месторождения.

«Эта сделка потенциально знаменует собой появление стратегического баланса на Ближнем Востоке, в результате чего природный газ становится источником сотрудничества в регионе», — считает гендиректор компании Йосси Абу.

Кроме того, Delek Drilling имеет активы в другом, еще более крупном месторождении страны — Левиафан. Отказ от акций Тамара необходим компании для соответствия новым требованиям израильских властей, рассчитывающих расширить конкуренцию на национальном рынке.

Эмиратская компания Mubadala Petroleum входит в инвестиционную организацию, принадлежащую правительству Абу-Даби. С ее помощью власти ОАЭ рассчитывают расширить свой газовый портфель, необходимый стране для ее инициатив по изменению энергетического сектора страны.

Федеральное агентство новостей /

Договор о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем был подписан 15 сентября 2020 года. Ранее между странами не было официальных дипломатических отношений, поскольку Лига арабских государств (ЛАГ), куда входят и Эмираты, не признавала еврейское государство начиная с 1948 года, когда оно было основано.

Соглашение, получившее название «Авраамский договор», было подписано при активном посредничестве со стороны США в период правления Дональда Трампа.

Федеральное агентство новостей /

ОАЭ стали третьей арабской страной, подписавшей с Израилем соглашение о нормализации отношений. До этого аналогичные договоры заключили Египет (в 1979 году) и Иордания (в 1994 году). Вслед за Абу-Даби на урегулирование конфликтов с Тель-Авивом решились Бахрейн, Марокко и Судан.