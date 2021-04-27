В Госдуме ответили пословицей на идею Хуснуллина сократить число регионов РФ

Депутат, член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы Александр Пятикоп оценил в комментарии ФАН заявление вице-премьера Марата Хуснуллина об избыточном количестве регионов в России.

«Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно», — заявил Хуснуллин на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Вице-премьер не исключил, что Еврейскую автономную область следовало бы объединить с Хабаровским краем. Хуснуллин отметил неспособность некоторых регионов выполнять задачи и поручения правительства.

Александр Пятикоп, комментируя заявление Хуснуллина, отметил, что идея вице-премьера не нова. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул вопрос межбюджетных отношений.

«В России прямое финансовое управление введено в Хакасии, Костромской области, Удмуртии и еще десяти регионах. Порядка 37 регионов подходят к этой грани. Причина — полномочия, переданные федеральным центром, не обеспечены ресурсно», — объяснил депутат.

Парламентарий рассказал, что на протяжении двух с половиной лет этот вопрос изучался Минюстом, Минэкономразвития, Минфином и Счетной палатой РФ. За восемь лет, с 2010 по 2018 годы, федеральный центр передал субъектам 250 федеральных полномочий и только 109 нормировал — утвердил методики межбюджетных отношений.

gov39.ru / Пресс-служба правительства Калининградской области

«Многие регионы подошли к пределу внешних заимствований. Но если к Москве прикрепить Удмуртию, то довольны не будет ни москвичи, ни удмурты», — заявил Пятикоп.

Депутат также напомнил, что правительство уже попыталось ввести налог на прибыль для наиболее богатых регионов-доноров.

«С 12 самых богатых регионов было содрано по 1% налога на прибыль, набралось 120 млрд рублей. 100 млрд распределили менее обеспеченным регионам, таких регионов в стране 10. Например, в СЗФО самый малообеспеченный регион — Псковская область. В итоге это не спасло Псковскую область, были недовольны другие регионы», — сообщил депутат.

Кроме того, Пятикоп обратил внимание, что после объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа в Забайкальский край Агинскому округу стало не хватать денег.

«Эти вопросы должны решать Минэкономики и Минфинансов. Они должны провести анализ и посчитать, что от этого в лучшую сторону изменится. Как гласит известная пословица — семь раз отмерь, если можно, — не режь. Берите 10 самых малообеспеченных регионов-реципиентов и делегируйте ресурсы», — заключил парламентарий.

Также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что реструктуризация долгов субъектов с пролонгацией срока погашения до 2029 года позволит сэкономить не менее 400 млрд рублей. Высвобожденные средства, которые должны были пойти в федеральный бюджет, регионы смогут вложить в развитие инфраструктуры до 2029 года включительно.