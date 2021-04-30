Акушер-гинеколог объяснила, как менструация влияет на кожу лица

Любая женщина, вне зависимости от возраста, мечтает об идеально чистой коже. Но 65% девушек страдают от высыпаний именно в дни менструального цикла. Это портит не только красоту лица, но и наше настроение.

В беседе с корреспондентом ФАН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, естественный ли это процесс, как его можно избежать, а также объяснила, к кому обращаться с такой проблемой.

«В первую очередь нужно сказать, что кожа — это гормон, а гормон — это зависимый орган. Он зависит от эстрогена, прогестерона, тестостерона, которые есть в женском организме. Если эстроген отвечает за фибробласты и клетки кожи, а также за гиалуроновую кислоту, которая удерживает влагу, то тестостерон и прогестерон могут оказывать влияние на выработку кожного сала с сальными железами. В ситуации затрудненного оттока сала или повышенной выработки сальные железы могут закупориваться и образовывать крышечку», — рассказала собеседница агентства.

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Гинеколог пояснила, что в кожу перестает проникать кислород и там начинают плодиться бактерии, которые есть всегда и везде. Поэтому следить за чистотой кожи — это первое необходимое условие.

Питание — тоже немаловажный фактор на пути к чистому лицу. Во второй фазе цикла необходимо исключить соль, жареное, маринованное несмотря на то, что всего этого безумно хочется. Такая еда способствует выработке кожного сала.

«Еще нужно сказать, что акне — это заболевание, которое нужно лечить у дерматовенеролога или дерматолога в сотрудничестве с гинекологом. У некоторых женщин есть жалобы на то, что в основном прыщи возникают на груди, но это как раз свидетельствует о том, что для организма нагрузки с весом — это стимуляция собственного тестостерона. Но не всякий тестостерон плох для кожи: на ней отражается только свободный. Чтобы его уровень уменьшился, используют гормональные противозачаточные средства», — объяснила Любовь Ерофеева.

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Собеседница ФАН подчеркнула, что противозачаточные средства содержат микродозы гормонов, которые уменьшают количество свободного тестостерона. Спустя два или три месяца после приема внешний вид кожи улучшается.

«Прыщи нельзя травмировать и ковырять, а выдавливать — тем более: останутся рубцы, которые придется шлифовать, а это дорогостоящие процедуры. Поэтому нужно поддерживать чистоту кожи, правильно питаться и при необходимости обращаться к врачу», — резюмировала эксперт.

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