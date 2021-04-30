Акушер-гинеколог объяснила, как менструация влияет на кожу лица

Любая женщина, вне зависимости от возраста, мечтает об идеально чистой коже. Но 65% девушек страдают от высыпаний именно в дни менструального цикла. Это портит не только красоту лица, но и наше настроение.
В беседе с корреспондентом ФАН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, естественный ли это процесс, как его можно избежать, а также объяснила, к кому обращаться с такой проблемой.
«В первую очередь нужно сказать, что кожа — это гормон, а гормон — это зависимый орган. Он зависит от эстрогена, прогестерона, тестостерона, которые есть в женском организме. Если эстроген отвечает за фибробласты и клетки кожи, а также за гиалуроновую кислоту, которая удерживает влагу, то тестостерон и прогестерон могут оказывать влияние на выработку кожного сала с сальными железами. В ситуации затрудненного оттока сала или повышенной выработки сальные железы могут закупориваться и образовывать крышечку», — рассказала собеседница агентства.
Гинеколог пояснила, что в кожу перестает проникать кислород и там начинают плодиться бактерии, которые есть всегда и везде. Поэтому следить за чистотой кожи — это первое необходимое условие.
Питание — тоже немаловажный фактор на пути к чистому лицу. Во второй фазе цикла необходимо исключить соль, жареное, маринованное несмотря на то, что всего этого безумно хочется. Такая еда способствует выработке кожного сала.
«Еще нужно сказать, что акне — это заболевание, которое нужно лечить у дерматовенеролога или дерматолога в сотрудничестве с гинекологом. У некоторых женщин есть жалобы на то, что в основном прыщи возникают на груди, но это как раз свидетельствует о том, что для организма нагрузки с весом — это стимуляция собственного тестостерона. Но не всякий тестостерон плох для кожи: на ней отражается только свободный. Чтобы его уровень уменьшился, используют гормональные противозачаточные средства», — объяснила Любовь Ерофеева.
Собеседница ФАН подчеркнула, что противозачаточные средства содержат микродозы гормонов, которые уменьшают количество свободного тестостерона. Спустя два или три месяца после приема внешний вид кожи улучшается.
«Прыщи нельзя травмировать и ковырять, а выдавливать — тем более: останутся рубцы, которые придется шлифовать, а это дорогостоящие процедуры. Поэтому нужно поддерживать чистоту кожи, правильно питаться и при необходимости обращаться к врачу», — резюмировала эксперт.
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