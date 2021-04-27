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Акция «Георгиевская ленточка» начинается на территории Тульской области

Общество
Акция «Георгиевская ленточка» начинается на территории Тульской области
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Тула, 27 апреля. Раздавать символы Великой Победы начнут на улицах региона со среды. Свыше 120 тыс. георгиевских ленточек будут вручаться жителям Тульской области. Кроме того, их получат ветераны Великой Отечественной войны при поздравительных мероприятиях. С этих аспектов в регионе стартует традиционная акция «Георгиевская ленточка», которая охватывает все регионы страны.

«Также ленточки планируется распространить на промышленных предприятиях, спортивных учреждениях региона», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Для реализации проекта привлечены более 900 волонтеров. Ранее ФАН рассказывал, что Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат продуктовые посылки в канун Дня Победы. В регионе это начинание сформировалось в добрую традицию.

россия тульская область георгиевская лента
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