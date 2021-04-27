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Мэр Босангоа поблагодарил армию ЦАР и ее союзников за возвращение мира в город

Весь мир
Мэр Босангоа поблагодарил армию ЦАР и ее союзников за возвращение мира в город
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 27 апреля. Мэр центральноафриканского города Босангоа призывает людей возвращаться домой.

Ранее правительственные войска разгромили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и выбили боевиков из населенного пункта. В связи с этим градоначальник обратился к местным чиновникам, которые покинули Босангоа и даже префектуру Ухам, где он располагается, после многочисленных атак радикалов. Мэр призвал коллег возвратиться домой и продолжить работу.

«Силы обороны вернули мир и безопасность. Их поддерживают союзники из России и Руанды, которые обеспечивают безопасность населения», — объяснил он.

Кроме того, глава города обратился к властям ЦАР с просьбой увеличить количество военнослужащих, полицейских и жандармов. Силовики патрулируют не только Босангоа, но и территории всей префектуры. Это убеждает мирных жителей в том, что они могут работать и отдыхать, не ожидая очередного нападения со стороны бандитов.

На данный момент национальная армия окончательно разгромила «Коалицию» и взяла под контроль даже самые удаленные города республики. Военнослужащие продолжают операцию по зачистке страны от остатков боевиков, которые пытаются укрыться от правосудия.

Недавно войска вошли в город Маркунда. Населенный пункт находится на границе с Чадом, что позволило перекрыть бандитам один из путей, по которому они могли сбежать за границу.

африка цар
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