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Министр энергетики ЦАР посетил место обрыва линии высоковольтных электропередач

Весь мир
Министр энергетики ЦАР посетил место обрыва линии высоковольтных электропередач
gov-murman.ru  / 

Банги, 27 апреля. Министр энергетики Центральноафриканской Республики Гонтран Герберт Джоно Ахаба посетил место аварии, из-за которой столица осталась без электричества.

В минувшую пятницу, 23 апреля, сильный ветер, сопровождавшийся проливным дождем, оборвал линии высоковольтных электропередач в районе деревни Данзи. Позже стало известно, что рухнули пять опор. Населенный пункт находится примерно в 20 километрах от Банги.

Компания Enerca, ответственная за объект, занимается его восстановлением и старается как можно скорее ликвидировать поломку. Однако ситуация осложняется тем, что у ремонтников нет необходимого оборудования.

Министр отправился в Данзи в понедельник, 26 апреля. Власти ЦАР выясняют, чем могут помочь Enerca и что требуется для возобновления подачи электроэнергии в столицу.

Центральноафриканское правительство уделяет особое внимание энергетической сфере. Один из проектов президента Фостен-Арканжа Туадера направлен на распределение сети и повышение объема генерации электричества в стране, что в будущем позволит избежать повторения таких масштабных аварий.

В этом вопросе Банги готова поддержать Москва. Во время визита в Россию министр по координации основных работ и стратегическим инвестициям ЦАР Паскаль Бида обсуждал инициативы Туадера с представителями профильных ведомств.

африка цар
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