Министр энергетики ЦАР посетил место обрыва линии высоковольтных электропередач

Банги, 27 апреля. Министр энергетики Центральноафриканской Республики Гонтран Герберт Джоно Ахаба посетил место аварии, из-за которой столица осталась без электричества.

#Centrafrique: réhabilitation des cinq pylônes haute tension tombés le weekend dernier au village Danzi, à 20 Km de Bangui. Le ministre de l’Energie et de l’hydraulique, Herbert Gontrand Djono-Ahaba, s'est rendu lundi sur place. https://t.co/X89hGsJ86U — Guira FM (@FmGuira) April 26, 2021

В минувшую пятницу, 23 апреля, сильный ветер, сопровождавшийся проливным дождем, оборвал линии высоковольтных электропередач в районе деревни Данзи. Позже стало известно, что рухнули пять опор. Населенный пункт находится примерно в 20 километрах от Банги.

Компания Enerca, ответственная за объект, занимается его восстановлением и старается как можно скорее ликвидировать поломку. Однако ситуация осложняется тем, что у ремонтников нет необходимого оборудования.

Министр отправился в Данзи в понедельник, 26 апреля. Власти ЦАР выясняют, чем могут помочь Enerca и что требуется для возобновления подачи электроэнергии в столицу.

Центральноафриканское правительство уделяет особое внимание энергетической сфере. Один из проектов президента Фостен-Арканжа Туадера направлен на распределение сети и повышение объема генерации электричества в стране, что в будущем позволит избежать повторения таких масштабных аварий.

В этом вопросе Банги готова поддержать Москва. Во время визита в Россию министр по координации основных работ и стратегическим инвестициям ЦАР Паскаль Бида обсуждал инициативы Туадера с представителями профильных ведомств.