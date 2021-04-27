Вице-премьер Белоусов предложил госкомпаниям активнее закупать продукцию МСП 

Москва, 27 апреля. Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов провел заседание совета директоров Корпорации МСП. Участники встречи обсудили варианты доработки стратегии развития этого института поддержки малого и среднего бизнеса в России, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

Выступая на заседании, Андрей Белоусов обозначил несколько ключевых задач для Корпорации МСП. Одна из них — увеличение спроса на продукцию малых и средних предприятий. Первый зампред правительства предложил активизировать усилия по направлениям закупок компаниями с госучастием у субъектов МСП, развития экспорта и включения представителей этого сегмента в цепочки

поставок электронной торговли (e-commerce).

Корпорация, по словам Белоусова, должна выступать координатором развития инфраструктуры поддержки МСП, в первую очередь технопарков и индустриальных парков в регионах.

Кроме того, вице-премьер обратил внимание на важность развития цифровизации мер поддержки для малого и среднего бизнеса и создания цифрового профиля предпринимателя, а также образовательных программ для представителей бизнеса.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Финансовая поддержка, по мнению первого заместителя председателя правительства, должна быть более адресной и учитывать отраслевой принцип. Использование так называемого «зонтичного» механизма обеспечения кредитов может позволить увеличить количество получателей поддержки.

Андрей Белоусов также призвал развивать платформу «Забизнес.рф» и «Зеркальный реестр проверок» для выявления и устранения нарушений при проведении проверок на основе обращений предпринимателей.

Отдельно вице-премьер отметил необходимость поддержания постоянного канала обратной связи с предпринимателями и анализа эффективности и востребованности мер поддержки.

«Эту работу нужно усилить, потому что это основа клиентоориентированности, — отметил Андрей Белоусов. — Необходимо организовать непрерывное взаимодействие с бизнесом и регионами, помочь субъектам с использованием единой системы управления, настроить работу с предпринимателями, а также обеспечить стандартизацию работы регионов».

Министр экономического развития РФ, член совета директоров корпорации Максим Решетников в своем выступлении обратил внимание на принципы адресности и «бесшовности» мер поддержки. Он предложил концентрировать поддержку на тех направлениях, где будет максимальный эффект, и учитывать региональную специфику.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Говоря о значении создания цифровой платформы, Максим Решетников поручил учесть опыт предоставления антикризисных мер поддержки, включая льготные кредиты на поддержку занятости.

«Блокчейн-платформа, которую оперативно развернула ФНС, позволила в режиме реального времени видеть, кто получатель поддержки, каков объем обязательств и так далее. Сейчас необходимо все эти наработки инкорпорировать в программу 1764 (льготные кредиты в рамках нацпроекта МСП)», — заявил он.

Другим ключевым направлением министр обозначил помощь в развитии новых рынков сбыта для субъектов МСП, в том числе в рамках нового нацпроекта по туризму.