Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 23:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:00
Общество
Алкогольную продукцию могут вернуть в магазины при АЗС
22:48
Общество
Суд принял иск властей Петербурга о реконструкции Невской мануфактуры
22:46
Технологии
Илон Маск планирует сделать из жилых домов распределенные электростанции
22:42
Общество
Профессор РАН Оганов объяснил важность вакцинации от COVID-19
22:37
Общество
Свыше 537 тыс. петербуржцев сделали прививку от COVID-19
22:37
Политика
Названы сроки постройки «Северного потока — 2»
22:30
Политика
Египет прикладывает все усилия по разрешению кризиса плотины «Возрождение»
22:19
Шоу-бизнес
Жалкая пародия: Сердючка «обвинила» в плагиате своего образа Гарри Стайлза
22:15
Политика
Вашингтон предрек «откровенный разговор» США и России
22:07
Общество
Росавиация отчиталась о ходе реализации вывозной программы из Турции
22:07
Весь мир
Количество жертв атаки боевиков на университет в Нигерии возросло до пяти человек
22:00
Общество
В Госдуме ответили пословицей на идею Хуснуллина сократить число регионов РФ
22:00
Политика
Парламентаризм будущего: отставка или статья за разбитые надежды избирателей
21:58
Весь мир
Президент Бурунди амнистирует участников попытки госпереворота
21:55
Весь мир
Боевики скрываются от армии ЦАР и устраивают засады на мирное население республики
21:51
Общество
Депутат Вострецов вместе с летчиком Борисенко пообщался со школьниками
21:47
Общество
К достопримечательностям Куршской косы под Калининградом пустят рейсовый автобус
21:44
Общество
Раскрыта необходимая частота прививок вакциной «ЭпиВакКорона»
21:40
Весь мир
Разногласия вокруг канала «Стамбул»: банки Турции не хотят инвестировать в проект Эрдогана
21:40
Весь мир
Боевики убили свыше 30 военнослужащих и сожгли базу на северо-западе Нигерии
Все новости

Вице-премьер Белоусов предложил госкомпаниям активнее закупать продукцию МСП 

Экономика
Вице-премьер Белоусов предложил госкомпаниям активнее закупать продукцию МСП 
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 27 апреля. Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов провел заседание совета директоров Корпорации МСП. Участники встречи обсудили варианты доработки стратегии развития этого института поддержки малого и среднего бизнеса в России, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

Выступая на заседании, Андрей Белоусов обозначил несколько ключевых задач для Корпорации МСП. Одна из них — увеличение спроса на продукцию малых и средних предприятий. Первый зампред правительства предложил активизировать усилия по направлениям закупок компаниями с госучастием у субъектов МСП, развития экспорта и включения представителей этого сегмента в цепочки

поставок электронной торговли (e-commerce).

Корпорация, по словам Белоусова, должна выступать координатором развития инфраструктуры поддержки МСП, в первую очередь технопарков и индустриальных парков в регионах. 

Кроме того, вице-премьер обратил внимание на важность развития цифровизации мер поддержки для малого и среднего бизнеса и создания цифрового профиля предпринимателя, а также образовательных программ для представителей бизнеса. 

Вице-премьер Белоусов предложил госкомпаниям активнее закупать продукцию МСП 
kremlin.ru  / Пресс-служба Президента России

Финансовая поддержка, по мнению первого заместителя председателя правительства, должна быть более адресной и учитывать отраслевой принцип. Использование так называемого «зонтичного» механизма обеспечения кредитов может позволить увеличить количество получателей поддержки. 

Андрей Белоусов также призвал развивать платформу «Забизнес.рф» и «Зеркальный реестр проверок» для выявления и устранения нарушений при проведении проверок на основе обращений предпринимателей. 

Отдельно вице-премьер отметил необходимость поддержания постоянного канала обратной связи с предпринимателями и анализа эффективности и востребованности мер поддержки. 

«Эту работу нужно усилить, потому что это основа клиентоориентированности, — отметил Андрей Белоусов. — Необходимо организовать непрерывное взаимодействие с бизнесом и регионами, помочь субъектам с использованием единой системы управления, настроить работу с предпринимателями, а также обеспечить стандартизацию работы регионов». 

Министр экономического развития РФ, член совета директоров корпорации Максим Решетников в своем выступлении обратил внимание на принципы адресности и «бесшовности» мер поддержки. Он предложил концентрировать поддержку на тех направлениях, где будет максимальный эффект, и учитывать региональную специфику. 

Вице-премьер Белоусов предложил госкомпаниям активнее закупать продукцию МСП 
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Никеричев

Говоря о значении создания цифровой платформы, Максим Решетников поручил учесть опыт предоставления антикризисных мер поддержки, включая льготные кредиты на поддержку занятости.

«Блокчейн-платформа, которую оперативно развернула ФНС, позволила в режиме реального времени видеть, кто получатель поддержки, каков объем обязательств и так далее. Сейчас необходимо все эти наработки инкорпорировать в программу 1764 (льготные кредиты в рамках нацпроекта МСП)», — заявил он. 

Другим ключевым направлением министр обозначил помощь в развитии новых рынков сбыта для субъектов МСП, в том числе в рамках нового нацпроекта по туризму.

министерство экономического развития предпринимательство малый и средний бизнес
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 299987 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 84136 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 61636 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 52868 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 52791 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Экономика / Вице-премьер Белоусов предложил госкомпаниям активнее закупать продукцию МСП 
Рейтинг@Mail.ru