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Школьница из Красноярска создала проект для сохранения культуры древних народов Севера

Общество
Школьница из Красноярска создала проект для сохранения культуры древних народов Севера

Школьница из Красноярска Дарья Лыкова решила сделать свой вклад в возрождение и сохранение культуры древних народов Крайнего Севера и основала для этого собственный проект.

Девушка уже четвертый год живет в Швейцарии и учится там в международной школе, но каникулы по уже сложившейся традиции проводит дома с семьей. Три года назад Даша вместе с отцом побывала в поселке Волочанка, который находится в 400 километрах от Норильска.

Тогда она познакомилась с двумя исчезающими народами тундры — долганами и нганасанами. После встречи школьнице пришла в голову интересная идея — организовать проект, который помог бы улучшить условия жизни в этом небольшой поселке. Именно так и появилась программа «Волочанка.City». К команде неравнодушных людей присоединилась учитель начальных классов гимназии №13 Красноярска Анастасия Москова. Она отметила, что благодаря проекту в Волочанке появились новые технологические возможности.

«Я была участником телемоста именно с поселком Волочанка, мы смогли соединиться и пообщаться с местными ребятами. Я им рассказала немножко о том, что теперь у них есть возможность посещать определенные курсы, пусть не очно, но с помощью дистанционных технологий. Поэтому они могут теперь иметь ровно такие же возможности для поступления или для обучения — такие же, как и у всех граждане нашей страны», — рассказала учитель начальных классов и волонтер проекта Анастасия Москова.

Волонтер Елизавета Бойцова, работающая в Красноярской краевой больнице врачом-инфекционистом, рассказала местным жителям о коронавирусной инфекции и симптомах заболевания.

«Мы живем в век высоких технологий, и очень здорово, что эти технологии не обходят медицину. Мы привезли в Волочанку телемедицину, показали и рассказали, как это работает и как это можно использовать местные жители. Мы выходили на связь с хирургом краевой клинической больницы, консультировали пациентов, и это показало свою эффективность», — подчеркнула врач.

В поселке Волочанка всегда занимались скотоводством, однако развитие этой отрасли начало угасать из-за «варварского» уничтожения поголовья северных оленей во времена СССР.

«Исчезло скотоводство как таковое в поселке. И на этой почве начали пропадать национальные языки, потому что в этих языках много терминов, связанных как раз со скотоводством — именно поэтому [была необходима — примечание ФАН] организация и постройка фермы овцебыков при поддержке гранта, который был получен от правительства Красноярского края. Мы хотим сохранить или даже возродить скотоводство и таким образом сохранить коренные языки малочисленных народов Севера», – объяснила Дарья Лыкова.

красноярск деревни скотоводство коренные народы
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