Школьница из Красноярска создала проект для сохранения культуры древних народов Севера

Школьница из Красноярска Дарья Лыкова решила сделать свой вклад в возрождение и сохранение культуры древних народов Крайнего Севера и основала для этого собственный проект.

Девушка уже четвертый год живет в Швейцарии и учится там в международной школе, но каникулы по уже сложившейся традиции проводит дома с семьей. Три года назад Даша вместе с отцом побывала в поселке Волочанка, который находится в 400 километрах от Норильска.

Тогда она познакомилась с двумя исчезающими народами тундры — долганами и нганасанами. После встречи школьнице пришла в голову интересная идея — организовать проект, который помог бы улучшить условия жизни в этом небольшой поселке. Именно так и появилась программа «Волочанка.City». К команде неравнодушных людей присоединилась учитель начальных классов гимназии №13 Красноярска Анастасия Москова. Она отметила, что благодаря проекту в Волочанке появились новые технологические возможности.

«Я была участником телемоста именно с поселком Волочанка, мы смогли соединиться и пообщаться с местными ребятами. Я им рассказала немножко о том, что теперь у них есть возможность посещать определенные курсы, пусть не очно, но с помощью дистанционных технологий. Поэтому они могут теперь иметь ровно такие же возможности для поступления или для обучения — такие же, как и у всех граждане нашей страны», — рассказала учитель начальных классов и волонтер проекта Анастасия Москова.

Волонтер Елизавета Бойцова, работающая в Красноярской краевой больнице врачом-инфекционистом, рассказала местным жителям о коронавирусной инфекции и симптомах заболевания.

«Мы живем в век высоких технологий, и очень здорово, что эти технологии не обходят медицину. Мы привезли в Волочанку телемедицину, показали и рассказали, как это работает и как это можно использовать местные жители. Мы выходили на связь с хирургом краевой клинической больницы, консультировали пациентов, и это показало свою эффективность», — подчеркнула врач.

В поселке Волочанка всегда занимались скотоводством, однако развитие этой отрасли начало угасать из-за «варварского» уничтожения поголовья северных оленей во времена СССР.