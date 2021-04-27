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«Русский баскетбол» с двумя корзинами придумали в Омске

Общество
«Русский баскетбол» с двумя корзинами придумали в Омске

Омские спортсмены предложили новую разновидность баскетбола с двумя корзинами на щите. Игру уже запатентовали и даже дали ей название — «русский баскетбол».

По словам одного из создателей «русского баскетбола» Евгения Мовчана, изменения претерпели и правила игры, в новой версии которой есть три результативные зоны: двухочковая, трехочковая и четырехочковая. Получается, если мяч попадает в кольцо, то засчитывается два очка, в желтой зоне — три очка, а со своей половины — четыре очка.

Новая разновидность баскетбола была придумана совершенно случайно, отметил тренер и кандидат педагогических наук Виталий Притыкин. Он пояснил, что щит с двумя кольцами установили в качестве тренажера с целью повышения точности баскетбольных бросков.

«Тренажер называется «Траектория». Он стал прообразом новой игры. Мы на нем тренировались очень много, устанавливали рейтинг спортсменов внутри команды и следили за динамикой улучшения показателей. Те люди, которые работали на этих тренажерах, достигали значительных улучшений.», — обратил внимание Виталий Притыкин.

В прошлом году разработчики «русского баскетбола» получили патент на свое «изобретение», но матчи приостановили из-за пандемии коронавирусной инфекции на год.

 

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