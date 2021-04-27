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Экономист Мильчакова рассказала, с чем связан рост цен на бензин в России

Экономика
Экономист Мильчакова рассказала, с чем связан рост цен на бензин в России
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 27 апреля. Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала рост цен на бензин.

Аналитики уже предсказывали повышение стоимости бензина для российских автолюбителей. В рамках эфира Медиагруппы «Патриот» Наталья Мильчакова объяснила, по каким причинам возможен рост цен.

«Я думаю, что не все так оптимистично, роста стоит ожидать. Это связано с растущими затратами и растущими мировыми ценами на нефть. Но это долгосрочный тренд. По итогам этого года мы ожидаем что цены вырастут на уровень инфляции, пять процентов или даже шесть. Мы не ожидаем резких ценовых скачков. Их не будет, нет предпосылок никаких. Цены будут плавно повышаться. Мы пока еще пик этого повышения не прошли. Я думаю, что цены могут стабилизироваться к началу лета, осенью будет опять какое-то повышение», — заявила участница эфира.

Также Мильчакова прокомментировала резкие скачки цен в 2018 году. По ее словам, имел место политический фактор.

«После выборов цены отпустили, потом возник механизм для того, чтобы сглаживать колебания. Я думаю, сейчас можно сгладить цены, но нельзя сдерживать тренд на повышение цен с существующими затратами», — сказала экономист.

Что касается регионов, то все зависит от количества топлива. Если возникает недостаток, то возникает и рост, заключила эксперт.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей в среду, 28 апреля, в 15:00 проведут пресс-конференцию на тему «Газификация России. Как россиянам получить свой газ?».

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