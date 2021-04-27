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Sohu: хитрый трюк позволил России победить Украину и США в психологической «битве»

Армия
Sohu: хитрый трюк позволил России победить Украину и США в психологической «битве»
pexels.com

Пекин, 27 апреля. Россия осуществила хитрый трюк на границе с Украиной, выиграв психологическую «битву» со своими соперниками, уверены китайские аналитики.

Правительству РФ удалось моментально изменить обстановку вблизи украинских рубежей при помощи отвода войск, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи журналистов издания Sohu. Они напомнили, что глава российского министерства обороны Сергей Шойгу объявил о завершении масштабных учений, так как все поставленные цели были успешно выполнены.

Москва решила несколько стратегических задач в регионе при помощи маневров, считают авторы материала. По их словам, российские власти продемонстрировали силу войск государства в регионе, однако после того, как в Киеве по-настоящему запаниковали, Россия отвела свою армию от границ. Аналитики подчеркнули, что РФ применила хитрый психологический маневр против украинских и американских властей, являющихся оппонентами Москвы. Журналисты уточнили, что для Украины Россия является действительно грозным противником, из-за чего Киев боится противостоять РФ.

«Украинское правительство опасается по-настоящему раздражать Москву», — уверены в Sohu.

Победа в психологическом противостоянии с Украиной и Соединенными Штатами позволила России занять более выгодное стратегическое положение, отметили авторы статьи. По их словам, у Москвы имеются мощные силы в приграничном регионе, которые будут пущены в ход в случае возникновения какой-либо угрозы.

Ранее в Польше рассказали, как российскому лидеру Владимиру Путину удалось переиграть западные государства в «войне нервов».

украина россия сша трюк
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