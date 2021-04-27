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Оставивший дома супругу Филипп Янковский обнимался с другой актрисой

Шоу-бизнес
Оставивший дома супругу Филипп Янковский обнимался с другой актрисой
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 27 апреля. В Москве состоялась презентация сериала «Контейнер», ленту представил исполнитель главной роли Филипп Янковский, который позировал для фоторепортеров без супруги Оксаны Фандеры.

Презентация сериала прошла в рамках Московского кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре «Художественный». Филипп Янковский, оставивший свою 53-летнюю жену дома, был замечен в компании молодых актрис. Весь вечер его спутницей была 28-летняя Мария Фомина. Почувствовав свободу, Янковский с удовольствием обнимался с ней.

По сюжету сериала, героиня Оксаны Акиньшиной получает работу выносить ребенка для бездетной пары. Биологические родители будущего малыша приглашают ее переехать в загородный дом. Суррогатная мать даже не подозревает, чем для нее обернется эта затея.

Мария Фомина в проекте Start сыграла бездетную жену. Российские зрители знают ее по ролям в таких проектах, как «Бихэппи», «257 причин, чтобы жить», «Вмешательство», «Легенда о Коловрате».

А вот Оксаны Акиньшиной на презентации не было, очевидно, звезда фильма «Чернобыль» была занята другими делами. Вероятно, она проводила время со своим новым возлюбленным Данилой Козловским. Таблоиды утверждают, что бросивший Ольгу Зуеву артист теперь живет с Акиньшиной.

фандера янковский акиньшина
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