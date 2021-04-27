Россиянам перечислили уважительные причины для неуплаты алиментов

Москва, 27 апреля. Верховный суд Российской Федерации перечислил уважительные причины, которые учитываются в случае неуплаты гражданами страны алиментов.

Соответствующие пояснения были приведены в принятом во вторник постановлении пленума ВС РФ. Среди уважительных причин суд называет призыв гражданина в армию и болезнь, пишет РИА Новости.

«Уважительными причинами могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата <...> имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты», — говорится в постановлении пленума ВС.

Также суд считает уважительной причиной неуплату по вине других лиц. Речь идет в том числе о невыплате зарплаты или об ошибке банка. В список входят и обстоятельства непреодолимой силы.

В ОП РФ ранее оценили риск роста числа разводов в стране ради выплат для неполных семей. Федеральное агентство новостей выяснило, что подобные риски можно нивелировать.