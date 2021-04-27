Глава ЛНР назвал Зеленского несамостоятельным политиком

Луганск, 27 апреля. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считает президента Украины Владимира Зеленского несамостоятельным политиком.

Более того, украинскому лидеру запрещают вести прямые переговоры с главами республик в Донбассе, подчеркнул Пасечник. Зеленскому стоит принять решение о прямом диалоге с Донбассом. Такой вариант может привести к урегулированию ситуации на востоке страны, сказал политик.

Ранее глава Украины предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на территории Донбасса. Лидер РФ ответил, что готов принять коллегу в Москве в любое удобное ему время.