Пентагон отправил в Афганистан партию реактивных систем залпового огня HIMARS

Кабул, 27 апреля. Центральное командование армией США сообщило о переброске в Афганистан систем залпового огня HIMARS. В ведомстве отметили что они нужны для обеспечения безопасности военных.

По мнению Пентагона, при отводе армии США из Афганистана на них могут совершить нападение, поэтому в страну были доставлены РСЗО.

High Mobility Artillery Rocket Systems stage in Kuwait, April 23rd before moving to Afghanistan to support drawdown. HIMARS is a full-spectrum, 24/7, precision weapons system that can hit targets more than 43 miles away.@CENTCOM @USARMY @ResoluteSupport @TFSpartan pic.twitter.com/7FIhwVzeqx — US Army Central (@usarmycentral) April 27, 2021

Первая партия установок уже покинула Кувейт и отправилась в Кабул. HIMARS представляет собой систему высокоточного оружия полного спектра, которая может поражать цели на дистанции до 70 километров.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что американские войска покинут Афганистан к 11 сентября этого года. Хотя его предшественник при подписании соглашения с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) обещал сделать это до 1 мая.

При этом в Минобороны РФ наоборот отмечают ухудшение ситуации в Афганистане и в Центральной Азии в целом.

1 Организация запрещена на территории РФ.