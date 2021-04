Пентагон отправил в Афганистан партию реактивных систем залпового огня HIMARS

Кабул, 27 апреля. Центральное командование армией США сообщило о переброске в Афганистан систем залпового огня HIMARS. В ведомстве отметили что они нужны для обеспечения безопасности военных.

По мнению Пентагона, при отводе армии США из Афганистана на них могут совершить нападение, поэтому в страну были доставлены РСЗО.

High Mobility Artillery Rocket Systems stage in Kuwait, April 23rd before moving to Afghanistan to support drawdown. HIMARS is a full-spectrum, 24/7, precision weapons system that can hit targets more than 43 miles away.@CENTCOM @USARMY @ResoluteSupport @TFSpartan pic.twitter.com/7FIhwVzeqx