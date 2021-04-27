Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 20:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:00
Общество
В 90-е «Ленфильм» выбрал плохой сценарий. Мнение главы «Мосфильма» Карена Шахназарова
19:59
Политика
Послы Словакии и стран Балтии были вызваны в МИД России
19:58
Шоу-бизнес
Олег Майами не страдает из-за разрыва с Айзой Долматовой
19:57
Происшествия
Автомобиль ВСУ подорвался в Донбассе, один человек погиб
19:55
Экономика
Машины АвтоВАЗа попали в британский рейтинг самых массовых моделей мира
19:54
Весь мир
Бывший премьер Чада возглавил переходное правительство
19:54
Общество
Американский коп в отставке сравнил полицию США и России
19:51
Экономика
Экономист Мильчакова рассказала, с чем связан рост цен на бензин в России
19:50
Общество
Star Парад. Вадим Манукян о скандальных блогерах и конфликте поколений
19:49
Общество
Урбанисты назвали способ прекратить вымирание малых городов России
19:48
Армия
Sohu: хитрый трюк позволил России победить Украину и США в психологической «битве»
19:47
Шоу-бизнес
Оставивший дома супругу Филипп Янковский обнимался с другой актрисой
19:46
Экономика
Россиянам перечислили уважительные причины для неуплаты алиментов
19:45
Общество
Историк Кнутов рассказал, как соросовские учебники из 90-х искажают историю ВОВ
19:43
Политика
Глава ЛНР назвал Зеленского несамостоятельным политиком
19:40
Армия
Пентагон отправил в Афганистан партию реактивных систем залпового огня HIMARS
19:39
Шоу-бизнес
Киркоров оставил трогательное послание Стасу Михайлову в день его рождения
19:37
Общество
Минцифры и Минтруд внедряют сервис «Онлайн-помощь при инвалидности» в России
19:33
Общество
Лекарство от старения могут начать применять в ближайшем десятилетии
19:32
Общество
Хуснуллин выразил мнение о числе регионов в России
Все новости

Киркоров оставил трогательное послание Стасу Михайлову в день его рождения

Шоу-бизнес
Киркоров оставил трогательное послание Стасу Михайлову в день его рождения
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 27 апреля. Певец Стас Михайлов 27 апреля отмечает свое 52-летие и принимает поздравления от миллионов поклонников, а также звездных коллег, среди которых и поп-король Филипп Киркоров.

Киркорова и Михайлова связывают не только рабочие отношения, но и многолетняя дружба. Артисты частенько отмечают вместе праздники и летают в отпуск. Например, в конце прошлого года, звезды вместе со своими семьями устроили роскошное застолье на курорте в Эмиратах.

В день рождения Стаса Михайлова поп-король оставил трогательное послание в своем Instagram-аккаунте имениннику. Киркоров признался, что считает певца "примером настоящего мужчины" и безумно ценит общение с ним. Свое поздравление он дополнил черно-белым снимком, на котором нежно обнимает Стаса Михайлова за плечи.

"Ценю твою прямоту, целеустремленность и азарт к жизни. Мы вообще понимаем друг друга с полуслова, наверное, как телец тельца. Пусть твой дом будет полон детского смеха, счастья и любви. Обнимаю всех твоих прекрасных девочек", — написал артист.

В одном из интервью сам именинник признавался, что они с Киркоровым постоянно на связи. Оказалось, что прежде чем отправиться на шопинг, Стасу Михайлову приходится звонить другу, ведь появление двух звезд в одинаковых нарядах — большой конфуз. По словам певца, они с Киркоровым сообщают друг другу о новых приобретениях.

Король российской эстрады Филипп Киркоров стал членом жюри во втором сезоне шоу «Маска». Чтобы разгадать, кто выступает в костюме Ламы, артист устроил участнику проверку на детекторе лжи.

киркоров певец михайлов день рождение
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 287966 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 80065 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 59356 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 49112 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 46699 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров оставил трогательное послание Стасу Михайлову в день его рождения
Рейтинг@Mail.ru