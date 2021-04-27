Киркоров оставил трогательное послание Стасу Михайлову в день его рождения

Москва, 27 апреля. Певец Стас Михайлов 27 апреля отмечает свое 52-летие и принимает поздравления от миллионов поклонников, а также звездных коллег, среди которых и поп-король Филипп Киркоров.

Киркорова и Михайлова связывают не только рабочие отношения, но и многолетняя дружба. Артисты частенько отмечают вместе праздники и летают в отпуск. Например, в конце прошлого года, звезды вместе со своими семьями устроили роскошное застолье на курорте в Эмиратах.

В день рождения Стаса Михайлова поп-король оставил трогательное послание в своем Instagram-аккаунте имениннику. Киркоров признался, что считает певца "примером настоящего мужчины" и безумно ценит общение с ним. Свое поздравление он дополнил черно-белым снимком, на котором нежно обнимает Стаса Михайлова за плечи.

"Ценю твою прямоту, целеустремленность и азарт к жизни. Мы вообще понимаем друг друга с полуслова, наверное, как телец тельца. Пусть твой дом будет полон детского смеха, счастья и любви. Обнимаю всех твоих прекрасных девочек", — написал артист.

В одном из интервью сам именинник признавался, что они с Киркоровым постоянно на связи. Оказалось, что прежде чем отправиться на шопинг, Стасу Михайлову приходится звонить другу, ведь появление двух звезд в одинаковых нарядах — большой конфуз. По словам певца, они с Киркоровым сообщают друг другу о новых приобретениях.

Король российской эстрады Филипп Киркоров стал членом жюри во втором сезоне шоу «Маска». Чтобы разгадать, кто выступает в костюме Ламы, артист устроил участнику проверку на детекторе лжи.