Минцифры и Минтруд внедряют сервис «Онлайн-помощь при инвалидности» в России

Калининград, 27 апреля. Жители России с инвалидностью смогут использовать новые функции на портале «Госуслуги» для получения помощи.

Теперь в онлайн-режиме можно подать ряд заявлений. В их числе: прохождение медико-социальной экспертизы, обжалование ее решения, а также внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации, получение справки об инвалидности при изменении личных данных и копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы.

«Мы совместно с Минтрудом России внедряем суперсервис «Онлайн помощь при инвалидности». Ежегодно почти 3 миллиона инвалидов обращается в медико-социальную экспертизу», — заявил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев, пишет «Социанальный Калининград».

Программа по приспособлению жилья для инвалидов в Санкт-Петербурге дополнилась новыми адресами. В ее рамках будут проведены дополнительные мероприятия в домах, где проживают люди с зафиксированными проблемами со здоровьем, передает сообщение Смольного «Петербургский дневник».

Малоподвижные жители Северной столицы получат возможность сделать прививку от коронавируса на дому. Процедуру одобрили в региональном Роспотребнадзоре.