Лекарство от старения могут начать применять в ближайшем десятилетии

Токио, 27 апреля. Японские ученые нашли лекарство против старения, которое начнут применять в ближайшие пять–десять лет, сообщил профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси.

Возрастное ослабление функций организма объясняется скоплением клеток, которые запускают воспалительные процессы в организме. Некоторые элементарные единицы жизнедеятельности утрачивают способность делиться и провоцируют старение. Удаление этих клеток поспособствует омоложению, объяснил профессор.

«Не только старые клетки, но и любые другие, где белок не удается разрушить и избавиться от него, становятся клетками, провоцирующими воспаление обязательна», — цитирует слова специалиста «Алтайская правда».

Выживание клеток зависит от фермента GLS1, который превращает глутамин в глутаминовую кислоту. Применение его ингибитора поможет предотвратить воспаление и старение. В качестве тормозящего вещества предлагается использовать препарат, который проходит испытания в качестве лекарства от рака. Замедлить процесс старения позволит здоровый образ жизни.