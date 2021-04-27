Хуснуллин выразил мнение о числе регионов в России

Москва, 27 апреля. России не нужно 85 регионов. Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски».

Некоторые субъекты РФ имеют нефтяной бюджет, в то время как другие не владеют подобными ресурсами. При этом расстояние между этими регионами может быть незначительным. Объединение таких территорий позволит повысить уровень жизни некоторых россиянх и сократить трудозатраты для правительства, объяснил вице-премьер.

Инициатива предполагает «исключительно варианты развития городов», обратил особое внимание представитель Хуснуллина. Власти России и регионов пока не прорабатывают такие нововведения, уточнил он.