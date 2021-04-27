Германия поддержала высылку российских дипломатов из Чехии и Словакии

Берлин, 27 апреля. Берлин поддержал решение Праги о высылке сотрудников российского посольства из Чехии. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Чешская сторона ранее приняла необоснованное решение о выдворении 18 российских дипломатов, которые, по мнению Праги, якобы причастны к взрывам во Врбетице в 2014 году.

«Я говорил на прошлой неделе по телефону с новым чешским коллегой, ясно указал на то, что мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге», — заявил Маас, комментируя дипломатический скандал.

Немецкий министр подчеркнул, что Германия готова оказать поддержку чешским властям в этой ситуации.

Как стало известно ранее, чехи пристыдили власти своей страны за антироссийскую политику.