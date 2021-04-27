На Западе все ресурсы брошены на борьбу с людьми

Об особенностях работы стражей правопорядка в Штатах и жизни Запада рассказали бывший американский полицейский Михаил Лапидус и публицист Евгений Понасенков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Массовые протесты в США: полицейский беспредел или диктатура толерантности».

По словам экс-полицейского, все то время, что ему довелось прожить в Штатах, он сильно скучал по России. В 2015 году, выйдя на пенсию по состоянию здоровья, он принял решение вернуться на родину. Лапидус также отметил, что неверно думать, что в рядах американских полицейских много расистов.

«Я вырос в СССР, мы были интернационалистами. Для меня неважно, какой цвет кожи, самое главное — это человек. Если он нарушает закон, то должен сидеть в тюрьме. Когда ты работаешь и большинство подозреваемых из определенного сегмента общества, то у офицеров может возникнуть такое [ощущение], что все плохие. С этим можно сходить к психологу. Но не все идут. Не хотят показываться свою слабость. Слабость накапливается и вредит карьере», — сказал Михаил Лапидус.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, участник пресс-конференции указал, что фильмы и СМИ многие годы формировали отрицательный образ полиции, предпочитая выпячивать негативные случаи и умалчивать о героических поступках стражей закона. Лапидус также поделился мнением относительно суда над бывшим полицейским Дереком Шовином после смерти Джорджа Флойда.

«Это было показательное судилище. Когда есть доказательства, которые не принимают, то это политический заказ. ˂…˃ Экстремисты запугали суд. Человек был под воздействием незаконных веществ. Это то, что заставило его (Флойда. — Прим. ФАН) перестать дышать. Но, к сожалению, на это не обратили внимания», — прокомментировал собеседник ФАН.

Публицист Евгений Понасенков отметил, что левачество на Западе — это вирус, который появился в СССР. По его словам, Россия этим болела более 70 лет. Мы выздоравливаем, а Запад этим болеет сейчас.

«Сегодня, когда «леваки» захватили Запад, все ресурсы брошены на борьбу с людьми», — заявил публицист.

Он также указал на недопустимость заявлений, что нужно открыть государственные границы и впустить в страну неограниченное количество «варваров».

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Сравнивая российских полицейских с их заокеанскими коллегами, Михаил Лапидус подчеркнул, что в этом вопросе есть один ключевой момент.

«Герои есть везде. Главный показатель — как нормальный человек смотрит на правоохранителей. Это тоже везде по-разному. Полно мест, где полицию ненавидят. Невозможно сказать, кто лучше, а кто хуже. Главное — честно и законно делать свою работу», — сказал экс-полицейский.

В завершение он отметил, что российские города безопаснее, чем в американские. У нас нет такого понятия как «интерсити» — части города, где опасно находиться. Также участник пресс-конференции отметил, что в вопросе легализации оружия в России он придерживается мнения, что человек имеет право на безопасность. Ношение с собой пистолета Лапидус считает излишним.

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