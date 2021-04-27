Американская полиция из-за 13 долларов жестко задержала пожилую женщину с деменцией

Денвер, 27 апреля. Прокуратура расследует уголовное дело в отношении полицейских штата Колорадо. Они сломали руку женщине с деменцией при задержании.

Пожилая жительница штата Колорадо, страдающая деменцией, серьезно пострадала от рук сотрудников правоохранительных органов, задержавших ее с применением силы. Инцидент произошел в июне 2020 года.

Женщина не оплатила продукты стоимостью 13 долларов в местном супермаркете. На улице ее догнали работники магазина, которые вызвали полицию. Стражи порядка повалили пострадавшую на землю, надели на нее наручники и отвезли в отделение. Там они громко смеялись, пересматривая кадры задержания. Медики констатировали, что пенсионерке сломали руку.

Недавно семья пострадавшей подала в суд на грубых оперативников. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по факту инцидента.