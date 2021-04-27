Белоцерковская объяснила, почему встала на сторону заявившей о домогательствах Прокловой

Москва, 27 апреля. Автор кулинарных книг, издатель и бизнесвумен Вероника Белоцерковская была возмущена, что коллеги Елены Прокловой стали ее осуждать после интервью в эфире шоу «Секрет на миллион».

Звезда советского кино Елена Проклова призналась, что в 15-летнем возрасте подверглась сексуальным домогательствам со стороны известного актера. Она не назвала имени, но отметила, что этого человека уже нет в живых. Сопоставив факты, зрители пришли к выводу, что актриса говорила о покойном Олеге Табакове.

Коллеги Прокловой разделились на два лагеря — одни осуждали ее за откровения, другие поддерживали. В этом конфликте бизнесвумен Виктория Белоцерковская стала на сторону актрисы. Она не считает, что артистка просто решила «похайповать» на инциденте 40-летней давности. Более того, писательница возложила всю ответственность на взрослого мужчину, совратившего девочку.

«Плевать миллион раз на мотивы, которыми она руководствовалась. Это настолько несоразмерно с тем, о чем она говорит. Но озверевшие бабы не хотят этого видеть: пиар, хайп, хочет заработать», ― заметила Белоцерковская.

Она предложила подумать женщинам о том, что их собственные дети могут оказаться в подобной ситуации. Бизнесвумен уверена, что нельзя отрицать саму проблему и обвинять жертву. В домогательствах виноват только насильник, уверена Белоцерковская.

Однако вдова Олега Табакова Марина Зудина считает, что ни один мужчина не смог бы использовать Проклову. Актриса, известная своим твердым характером, могла сказать ухажеру «нет», но она этого не сделала, заметила Зудина.