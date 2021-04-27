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Понасенков назвал существенный минус легализации оружия в России

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 19:25
Армия
Понасенков назвал существенный минус легализации оружия в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 27 апреля. Огнестрельное оружие не является игрушкой, ввиду чего оно накладывает на владельца много обязательств, заявил публицист Евгений Понасенков.

Тема неправомерных действий со стороны силовиков, а также беспорядков в Соединенных Штатах была рассмотрена экспертами в ходе пресс-конференции под названием «Массовые протесты в США: полицейский беспредел или диктатура толерантности», проведенной Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей. Специалисты затронули вопрос свободного ношения гражданами огнестрельного оружия, в частности, его легализации в России. Публицист назвал существенный минус подобного решения в РФ.

Любой человек имеет право обеспечивать безопасность своего жилья, отметил Понасенков. Однако нет никакой необходимости в том, чтобы носить с собой «пушку» на улице, уверен эксперт. По его словам, Конституция США позволяет жителям страны иметь огнестрельное вооружение, однако это право накладывает на них и серьезные обязательства.

Понасенков назвал существенный минус легализации оружия в России
pixabay.com  / PD

«Когда это работает в связке, то особых нарушений нет. Если преступник не имеет оружия, то все хорошо, но если он автоматически нарушает закон, то на него распространяются статьи. Если ты законопослушный гражданин, купил себе оружие и применил его неправомерно, то ты тоже становишься преступником», — констатировал Понасенков.

Ранее российским концерном «Калашников» был продемонстрирован охотничий вариант карабина АКВ-521 под патрон калибра .366 ТКМ.

россия оружие легализация понасенков
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