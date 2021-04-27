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В России оценили меры поддержки самозанятых граждан

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 19:20
Экономика
В России оценили меры поддержки самозанятых граждан
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 апреля. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова оценила меры государственной поддержки самозанятым гражданам страны в рамках нацпроекта.

Более 6,5 тысячи россиян смогли воспользоваться мерами финансовой поддержки и другой помощью от властей. Об этом чиновник заявила в ходе пресс-конференции ОНФ, посвященной запуску информационного портала для самозанятых и организаций.

«По данным ФНС, количество самозанятых-получателей поддержки составило 6 536 человек. Теперь для этих предпринимателей будет создан специальный портал», — пояснила Илюшникова.

Нововведение станет для самозанятых неким «проводником» в части получения кредитов, в программах обучения и в других сервисах, добавила она.

По данным РАНХиГС, самозанятыми могут стать 16-17 миллионов россиян, сообщил в свою очередь замруководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький. На одном портале важно как собрать актуальную информацию для таких граждан, так и предоставить им возможность в режиме реального времени поддерживать диалог с регулирующими органами, считает он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее объявил об упрощении порядка предоставления льготных займов для самозанятых. Теперь граждане с таким статусом смогут подавать заявки через «Госуслуги».

самозанятые поддержка нацпроект
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