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Военный аналитик указал Киеву на неправильные выводы после отхода войск ВС РФ

Армия
Военный аналитик указал Киеву на неправильные выводы после отхода войск ВС РФ
ФБА  /  Денис Машкин

Москва, 27 апреля. Киев сделал неверные выводы после отхода российских войск от границ Украины, однако урок от главы Минобороны РФ можно повторить, считает аналитик Борис Джерелиевский.

На Украине не извлекли урок из действий министра обороны России Сергея Шойгу. После обострения обстановки в Донбассе и проведения маневров на территории РФ, российские военные были отправлены в места постоянного базирования. В Киеве сделали из этого неверные выводы и поспешили похвастаться «победой» над россиянами.

Однако эта иллюзия может им дорого обойтись, считает военный эксперт Борис Джерелиевский. Он отметил, что ВСУ рано обрадовались, поскольку покинувшая свои позиции российская армия в случае острой необходимости может вернуться обратно всего за несколько часов.

«Опасность военной авантюры со стороны киевского режима вновь возросла. Урок, преподнесенный Вооруженными силами России, не выучен», ­— подчеркнул аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину организовать встречу в Донбассе, где хотел вынести на обсуждение ситуацию вокруг гражданской войны. В Кремле отметили, что президент Украины может лично приехать в Москву, если он действительно этого хочет, но переговоры необходимо вести с ЛДНР, а не с третьей стороной.

Накануне глава Минобороны РФ Сегрей Шойгу резко ответил на «предупреждения» Запада об активности ВС России.

всу донбасс минобороны рф шойгу
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