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Тупик Зеленского: сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе

Политика
Тупик Зеленского: сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

В среду, 28 апреля, в 16:30, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Тупик Зеленского: сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе».

Владимир Зеленский в вопросе Донбасса зашел в тупик. Европейские лидеры устали от президента Украины и не поддерживают авантюры Киева. Апрельские переговоры в «нормандском формате» результата не принесли. Украина по-прежнему отказывается от диалога с ДНР и ЛНР. По мнению Москвы, Берлина и Парижа, выход один — реализация минских договоренностей. Такой же позиции придерживаются Луганск и Донецк — только так можно урегулировать конфликт и вернуть мирную жизнь на юго-восток Украины.

Зеленский, обещавший мир в стране, продолжает искать лазейки в надежде проигнорировать интересы жителей ДНР и ЛНР. На выступлении в Херсонской области он предложил увеличить количество стран-переговорщиков.

«Может быть расширение «нормандского формата», отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине», — заявил Зеленский.

— Кого подразумевал президент под «серьезными, мощными игроками»?

— Что будет, если в переговорный процесс начнут вмешиваться США или Великобритания?

 Какая ситуация сейчас на линии разграничения?

— Как остановить эскалацию конфликта, затеянную Киевом?

Все эти вопросы в рамках пресс-конференции обсудят депутаты, политологи и военные журналисты.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

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