Кабмин выделит более 600 млн рублей на развитие Карелии

Петрозаводск, 27 апреля. Правительство Российской Федерации намеревается выделить властям Карелии 650 миллионов рублей. Средства будут направлены на поддержку и развитие региона.

Об этом стало известно из сообщения главы российского кабмина Михаила Мишустина. Более 650 миллионов рублей уйдет на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры Карелии. Также правительство направит деньги на создание нового спортивного комплекса, пишет РИА Новости.

«Сегодня направим дополнительно более 650 миллионов рублей на строительство и реконструкцию важных инфраструктурных объектов», — заявил премьер-министр РФ в ходе заседания кабмина.

Объекты, на которые будут направлены выделенные средства, способствуют устранению транспортных ограничений и повышению безопасности дорожного движения в регионе. Транспортные возможности Карелии будут привлекать туристов, уверен Мишустин.

Правительство России также намерено направить более 11 миллиардов рублей на развитие отечественных железных дорог. Шесть миллиардов рублей будет выделено пригородным пассажирским компаниям на сохранение маршрутов электричек.