США окажут Индии помощь в борьбе со второй волной пандемии COVID-19

Главы 40 ведущих американских компаний создали целевую группу для помощи Индии в борьбе с пандемией; индийское правительство потребовало у Twitter заблокировать критику действий власти и лично премьер-министра; Нью-Дели подозревает Пекин в целенаправленном разрушении ледников на границе; Министерство обороны Индии хочет закупить 350 легких танков; Индия и США стали партнерами в области чистой энергетики — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

США все-таки помогут Индии

«Индия была рядом с американским народом в час его нужды, и Соединенные Штаты будут рядом с ней, в то время как она столкнулась с худшим в истории кризисом общественного здравоохранения», — заявил президент США Джо Байден после своего телефонного разговора с премьер-министром Нарендрой Моди.

Помощь, которую предоставит США, варьируется от поставок кислорода, сырья для вакцин COVID-19, жизненно важных лекарств до средств индивидуальной защиты.

«Сегодня я говорил с премьер-министром Моди и пообещал полную поддержку Америки в предоставлении чрезвычайной помощи и ресурсов в борьбе с COVID-19. Индия была рядом с нами, и мы будем рядом с ней», — написал Джо Байден в своем Twitter.

Today, I spoke with Prime Minister @narendramodi and pledged America’s full support to provide emergency assistance and resources in the fight against COVID-19. India was there for us, and we will be there for them. — President Biden (@POTUS) April 26, 2021

«Возможно, мы сможем перенаправить поставки в другие страны с более низкими непосредственными потребностями, учитывая срочность условий в Индии, и, надеюсь, в ближайшее время у нас будет более подробная информация о такой возможности», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Индия направила в администрацию Байдена список из семи предметов срочнейшей необходимости. Это кислородные концентраторы, кислородные баллоны емкостью 10 и 45 литров, кислородные генераторы, кислородные установки, лекарства «Ремдесивир», «Фавипиравир» и «Тоцилизумаб».

Американский бизнес поддерживает Индию

Руководители около 40 ведущих американских компаний собрались вместе и создали глобальную целевую группу для мобилизации ресурсов, чтобы помочь Индии в борьбе с COVID-19.

В рамках коллективной инициативы Американо-Индийского делового совета Торговых палат США и Американо-Индийского форума стратегического партнерства и Круглого стола по вопросам бизнеса целевая группа во время своего заседания здесь в понедельник обязалась доставить в Индию 20 000 кислородных концентраторов в ближайшие несколько недель, сообщил PTI генеральный директор компании Deloitte Пунит Ренджен.

Glad to see the U.S. business community stepping up to address the situation in India. https://t.co/9Rqg3qblEH — Dan Abelon (@dabelon) April 27, 2021

«В минувшие выходные несколько американских компаний собрались вместе. Мы сосредоточены на том, чтобы сделать все, чтобы помочь любым возможным способом. Как сказал премьер-министр, мы были самоуверенны после успешного преодоления первой волны (пандемии. — прим. автора), но эта буря потрясла нацию. Мы должны помочь любым возможным способом», — сказал Пунит Ренджен.

В состав целевой группы входят представители сектора розничной торговли, электронной коммерции, фармацевтической, технологической промышленности и крупных производственных предприятий.

Такова индийская «мягкая сила» в действии — американцы индийского происхождения используют свои возможности, чтобы помочь стране во время пандемии.

Взрывает ли Китай ледники в Гималаях?

Индо-тибетская пограничная полиция приведена в состояние повышенной готовности после прорыва ледника в районе Чамоли индийского штата Уттаракханд, недалеко от индийско-китайской границы.

В феврале этого года в том же районе произошла аналогичная ледниковая катастрофа, и ряд индийских аналитиков высказали предположения о возможном саботаже со стороны Китая.

Издание International Business Times опубликовало отчет, в котором утверждалось, что за февральской катастрофой с ледником может стоять Китай. Напрямую не называя Пекин, в докладе было сказано: «некоторые индийские ученые в области обороны считают, что взрыв ледника мог быть саботажем. Ледниковые озера могут быть пробиты с помощью дистанционно управляемых взрывов с целью нанести удар по инфраструктуре Индии в приграничных районах».

Китайское издание Global Times опровергло это утверждение.

«Прорыв ледника в Индии на прошлой неделе не мог быть вызван тем, что Китай саботировал близлежащую инфраструктуру. Вместо этого индийские военные построили несколько военных объектов в этом районе, что усугубило таяние ледника», — сказал в интервью Global Times Ху Чжиен, научный сотрудник Института международных отношений Шанхайской академии социальных наук.

Подозрения о причастности Китая к происшествию с ледником были вызваны пограничным противостоянием между индийскими и китайскими войсками в Восточном Ладакхе. Никаких конкретных доказательств, подтверждающих эту теорию, обнаружено не было.

Инцидент служит ярким примером того, насколько напряженными являются отношения между странами и как глубоко взаимное недоверие между Нью-Дели и Пекином.

Индийская армия хочет закупить 350 легких танков

На фоне противостояния Индии и Китая в Восточном Ладакхе, где индийская армия остро ощутила необходимость в танках, легко развертываемых в высокогорных районах, военные направили запрос поставщикам на предоставление первичной информации для приобретения 350 легких танков весом менее 25 тонн.

The Army has issued an initial Request for Information (#RFI) to vendors for the procurement of 350 new-generation light tanks, less than 25-tonne in weight, in a project under the “Make in India ethos” with the requisite transfer of technology.



Pic: Representative pic.twitter.com/lAAmf0miQr — Defence Decode® (@DefenceDecode) April 24, 2021

Министерство обороны Индии намерено поэтапно закупить «боевые машины нового поколения, примерно 350 легких танков, а также материально-техническое обеспечение, нишевые технологии, пакет инженерной поддержки и все необходимое для технического обслуживания».

У танка должно быть несколько видов оружия для противовоздушных и наземных действий. Ему необходимы современные многоцелевые «умные боеприпасы», а также вспомогательная силовая установка, подогреватель, блок управления окружающей средой и возможности защиты от дронов и глушители БПЛА, говорится в заявлении министерства обороны.

Что касается использования танка, он «должен быть легкой универсальной оружейной платформой с повышенной тактической, оперативной, стратегической мобильностью, с большими возможностями для использования в маргинальной местности и десантных операциях».

Army wants around 350 light tanks to sharpen its mountain warfare edge amid Ladakh stalemate



Amrita Nayak Dutta @AmritaNayak3 reports#ThePrintDefencehttps://t.co/sZc8pphWn5 — ThePrintIndia (@ThePrintIndia) April 23, 2021

Эта закупка — еще одно напоминание о том, что передышка на индийско-китайской границе только временная. Несмотря на взаимный отвод войск в отдельных районах, Индия продолжает направлять людей и технику к спорной границе. Пекин со своей стороны отказался от всех предложений Нью-Дели по дальнейшей программе рассоединения войск. Летом ситуация на границе может снова резко ухудшиться.

Индия потребовала от Twitter удалить сообщения, критикующие действия правительства Моди

Правительство Индии потребовало, чтобы социальная сеть Twitter удалила сообщения, критикующие стратегию и тактику Нарендры Моди в борьбе с пандемией COVID-19.

Распоряжение правительства касалось тех сообщений, в которых критиковались Моди и его индуистская националистическая партия «Бхаратия джаната», или БДП, говорится в Twitter Lumen — базе данных, которая отслеживает правительственные заказы на онлайн-контент.

Власти в своем требовании сослались на Закон об информационных технологиях 2000 года, который позволяет заблокировать доступ к информации для защиты «суверенитета и целостности Индии» и поддержания общественного порядка.

Twitter censors dozens of tweets criticising the response of the Indian government to the country's recent #Covid19 outbreak after New Delhi officially ordered the posts downhttps://t.co/at8l6GPNcb — TRT World (@trtworld) April 25, 2021

Представитель Twitter подтвердил, что просьба уже частично выполнена.

«Индия никогда не простит премьер-министра Нарендру Моди за то, что он недооценил ситуацию с коронавирусом в стране и позволил стольким людям умереть из-за плохого менеджмента (ситуации. — прим. переводчика). В то время, когда Индия переживает кризис в области здравоохранения, премьер-министр решил экспортировать миллионы вакцин в другие страны», — написал Манас Раджан Буния, член индийского Парламента от штата Западная Бенгалия (твиты недоступны к просмотру на территории Индии).

India will never forgive PM @narendramodi for underplaying the corona situation in the country and letting so many people die due to mismanagement.

At a time when India is going through a health crisis,PM chose to export millions of vaccine to other nations #ModiHataoDeshBachao pic.twitter.com/Ld33q0OL2z — Manas Ranjan Bhunia (@mpmanasofficial) April 20, 2021

В понедельник, 26 апреля, Индия сообщила о 352 991 новом случае заболевания COVID-19. По данным Университета Джона Хопкинса, 195 123 человека в стране умерли от COVID-19. Это четвертый показатель в мире после США, Бразилии и Мексики.

«Люди используют социальные сети, чтобы помочь нуждающимся. Много жизней было спасено таким образом. Теперь [правительство] хочет заткнуть рот нашему последнему средству самовыражения в эти трудные времена», — написал в Twitter Рохан Гупта, один из лидеров оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс».

Азиатский директор Human Rights Watch Минакши Гангули заявил, что «попытка правительства заставить критику замолчать не является ни соразмерной, ни уважающей права граждан».

The Asia Director of Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly, told NBC News that the government’s “attempt to silence this criticism is neither proportionate, nor rights respecting.” https://t.co/IJk7UIJm7b — Kairos Action (@kairos_action) April 26, 2021

В январе 2021 года, после того как власти пожаловались, что пользователи размещают направленный на подстрекательство к насилию контент, Twitter заблокировал десятки аккаунтов, в которых сообщалось о протестах фермеров в Нью-Дели.

В 2020 году Индия заняла 142-е место из 180 в рейтинге свободы прессы, опубликованном организацией «Репортеры без границ». Тревожные сигналы поступают от структур, изучающих права меньшинств и женщин. Блокировка твитов с критикой — еще один кирпичик в стене, отделяющей Индию от свободы слова.

Моди объявил о начале партнерства Индии и США в области чистой энергетики

Выступая на виртуальном саммите по изменению климата, созванном Джо Байденом, Моди объявил, что Индия и США запускают партнерство «Повестка дня на период до 2030 года» в области зеленого сотрудничества. Он выступил за конкретные действия на «высокой скорости» и в «крупном масштабе» во всем мире для борьбы с изменением климата.

Премьер-министр Индии отметил, что его страна предприняла «много смелых шагов» в области чистой энергии, энергоэффективности и биологического разнообразия, несмотря на проблемы в сфере развития.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Как развивающаяся страна, ответственная за изменение климата, Индия приветствует партнеров для создания шаблонов устойчивого развития. Они могут помочь другим развивающимся странам, которые нуждаются в доступе к зеленому финансированию и чистым технологиям. Именно поэтому мы с президентом Байденом запускаем «Индийско-американское партнерство в области климата и чистой энергетики на период до 2030 года». Вместе мы поможем мобилизовать инвестиции, продемонстрируем чистые технологии и обеспечим зеленое сотрудничество», — сказал Нарендра Моди.

Что касается индо-американского партнерства, то в совместном заявлении обеих сторон говорится, что оно направлено на демонстрацию того, как мир может «согласовать быстрые действия по изменению климата» с инклюзивным и устойчивым экономическим развитием с учетом национальных условий и приоритетов устойчивого развития».

«Во главе с премьер-министром Моди и президентом Байденом партнерство будет представлять собой одну из основных площадок для сотрудничества между Индией и США и сосредоточено на обеспечении срочного прогресса в этом критическом десятилетии действий в области климата. Партнерство будет направлено на мобилизацию финансирования и ускорение внедрения чистой энергии; демонстрацию и масштабирование инновационных чистых технологий, необходимых для декарбонизации секторов, включая промышленность, транспорт, энергетику и здания; и создание потенциала для измерения, управления и адаптации к рискам воздействия, связанным с климатом», — говорится в сообщении.

Global Look Press / Amr Alfiky Consolidated News Photos

В своем выступлении на саммите Нарендра Моди напомнил, что углеродный след Индии на душу населения на 60% ниже, чем в среднем по миру.

«Для того, чтобы человечество могло бороться с изменением климата, необходимы конкретные действия. Нам нужны такие действия на высокой скорости, в больших масштабах и с глобальным размахом», — сказал он.

После того, как под давлением проиндийского лобби США согласились предоставить экстренно необходимые Нью-Дели компоненты для производства коронавирусной вакцины AstraZeneka, будущее индийско-американского партнерства выглядит многообещающим и теплым. Чем более разносторонним оно становится, тем труднее для обоих государств будет выйти из него при желании.