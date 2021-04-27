Прибыль заведения Михаила Пореченкова сократилась на четверть в 2020 году

Москва, 27 апреля. Почти 25% прибыли бар «Концерт» российского актера Михаила Пореченкова потерял по итогам 2020 года.

После смены руководства управляющей компании ООО «Омега-Интернешнл» в 2018 году, в состав учредителей вошли Игорь Паньков и Михаил Пореченков — доли в 40% и 20% соответственно. Еще 40% принадлежат директору актера Максиму Королева. Тогда же столичный бар «Чугунный мост» на Пятницкой улице был переименован в «Концерт». Дела пошли в гору — выручка заведения увеличилась на шесть млн рублей, прибыль — почти на 20%. Однако ситуация резко ухудшилась во время самоизоляции.

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