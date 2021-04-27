Психолог назвал категорию наиболее подверженных весенней депрессии людей

Москва, 27 апреля. Люди с небольшими отклонениями в психике, а также трудоголики, больше других подвержены риску пострадать от весенней депрессии.

Депрессию можно сравнить с состоянием некой заторможенности. Заболевший человек не может найти радость в жизни. Каждый его день похож на предыдущий, рассказала психолог Надежда Акимова.

По ее словам, наиболее подверженными такому состоянию являются люди, которые не могут пережить горечь потери. Также в группе риска находятся и трудоголики.

«Люди, находящиеся в отношениях с токсичными людьми, абьюзерами, и не способными выйти или завершить такие нездоровые отношения, либо человек, который действительно давно не был в отпуске», — рассказала она.

Недавно группа австралийских ученых пришла к выводу, что рыбий жир благотворно воздействует на многие системы организма. Омега-3 также помогает при лечении депрессии, добавили исследователи.