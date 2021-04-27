«Экономика сегодня» и МГ «Патриот» расскажут россиянкам про открытие бизнеса в декрете

В среду, 28 апреля, в 13:00 ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему открытия россиянками собственного бизнеса во время декрета.

Участниками встречи станут блогер-предприниматель Ольга Антонова, дизайнер-ювелир Наталья Аландаренко и председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов. Эксперты расскажут мамам, как начать собственный бизнес и приумножить результат в будущем, а также получать высокий заработок.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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Контакты пресс-центра «Патриот»:

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