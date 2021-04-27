Аллигатор выбежал на поле во время тренировки канадского клуба «Торонто»

Орландо, 27 апреля. Двухметровый крокодил вышел на газон тренировочного поля футбольного клуба «Торонто», выступающего в MLS.

Пресс-служба «Торонто» разместила на официальном YouTube-канале видео с тренировочного занятия в Орландо, которое едва не сорвал нежданный гость. На газон вышел внушительных размеров аллигатор. Он отправился к электрокару, после чего рванул в сторону футболистов. Некоторое время крокодил продолжал находиться на поле, а игроки «Торонто», успокоившись, принялись фотографироваться на его фоне, после чего животное покинуло объект.

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