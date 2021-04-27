Российское авторское общество отсудило 1 млн рублей за концерты Николая Носкова

Москва, 27 апреля. Российское авторское общество отсудило у ЗАО «Планета Плюс» (среди учредителей Александр Розенбаум и Евгений Финкельштейн) 1 022 627,4 рубля за концерты Николая Носкова.

Как выяснило Федеральное агентство новостей, между «Планетой плюс» и РАО был заключен договор. Согласно документу РАО охраняет авторские права компании, взамен компания платит 5% от выручки с мероприятий, на которые продают билеты. Концерты прошли еще в конце 2019 года, однако Российское авторское общество не получило ни копейки.

Представители РАО через суд добились взыскания с компании долга. При этом более 200 тысяч из конечной суммы – это пени за просрочку.

Арбитражный суд Москвы прекратил производство дела по иску Фонда социального страхования к Ассоциации коллекторов России о взыскании задолженности в размере 2 рубля 60 копеек, сообщал ФАН.