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Сергей Лавров рассказал о «шизофренических нотках» в заявлениях сотрудников Белого дома

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 19:11
Политика
Сергей Лавров рассказал о «шизофренических нотках» в заявлениях сотрудников Белого дома
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 27 апреля. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что высказывания отдельных официальных лиц Вашингтона о санкциях против РФ можно счесть шизофреническими.

Министр иностранных дел России в беседе с журналистами РИА Новости привел в качестве примера слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«И где-то даже проскакивают шизофренические нотки в высказываниях некоторых деятелей в Вашингтоне. Недавно официальный представитель Белого дома заявила, что санкции будут продолжены в отношении России, что санкции дают примерно тот эффект, на который рассчитывал Вашингтон», — сказал Лавров.

Он отметил, что подобные заявления не делают чести тем, кто отстаивает внешнеполитический курс Соединенных Штатов.

лавров белый дом псаки
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Все новости / Политика / Сергей Лавров рассказал о «шизофренических нотках» в заявлениях сотрудников Белого дома
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