Сергей Лавров рассказал о «шизофренических нотках» в заявлениях сотрудников Белого дома

Москва, 27 апреля. Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что высказывания отдельных официальных лиц Вашингтона о санкциях против РФ можно счесть шизофреническими.

Министр иностранных дел России в беседе с журналистами РИА Новости привел в качестве примера слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«И где-то даже проскакивают шизофренические нотки в высказываниях некоторых деятелей в Вашингтоне. Недавно официальный представитель Белого дома заявила, что санкции будут продолжены в отношении России, что санкции дают примерно тот эффект, на который рассчитывал Вашингтон», — сказал Лавров.

Он отметил, что подобные заявления не делают чести тем, кто отстаивает внешнеполитический курс Соединенных Штатов.