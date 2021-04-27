Исследователи назвали сферу, создавшую наибольшее число рабочих мест в пандемию

Москва, 27 апреля. Сервис для трудоустройства «Работа.ру» вместе со «Сбером» провели исследование активности работодателей и соискателей в России в период коронакризиса.

Сектор транспорта и логистики создал наибольшее число рабочих мест, доля составила 23% от всех вакансий. Такие результаты получили компании после проведенного исследования с марта 2020 года по февраль 2021-го. Об этом сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность»

С отставанием почти в два раза по количеству созданных вакансий следуют производство и аграрная промышленность. Вместе их доля составляет 13%. Сектор торговли предоставил чуть меньше — 12%. Другие сферы экономики были еще менее результативны. Меньше всего открылось вакансий в сфере красоты и здоровья.

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