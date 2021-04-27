Председатель СК Бастрыкин обсудил расследование гибели детей на пожаре в Хакасии

Москва, 27 апреля. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку действиям органов опеки и попечительства по факту смертельного пожара в Хакасии.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором подвел итоги работы территориальных подразделений ведомства за первый квартал нынешнего года. Отдельного внимания руководителя удостоился пожар в Хакасии, жертвами которого стали трое детей, отравившихся угарным газом. Бастрыкин поручил дать оценку действиям сотрудников республиканских органов опеки и попечительства.

Также председатель СК отметил сохранение положительной тенденции повышения качества и оперативности предварительного следствия, сложившейся в 2020 году. Согласно приведенной статистике, количество расследованных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 10%. Кроме того, Бастрыкин отметил успехи в работе следственных органов по Удмуртской Республике, Астраханской, Тульской и Пензенской областям.

ФАН писал о задержании матери троих детей, погибших на пожаре в Хакасии.