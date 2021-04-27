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В клубе нет разлада и междоусобицы : неожиданное заявление футбольного ЦСКА

Спорт
В клубе нет разлада и междоусобицы : неожиданное заявление футбольного ЦСКА
twitter.com  /  @fclokomotiv

Москва, 27 апреля. Футбольный ЦСКА выступил с заявлением по поводу внутренней ситуации в клубе. Под документом подписались президент Евгений Гинер, капитан Игорь Акинфеев и главный тренер Ивица Олич. 

«В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность. Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Наоборот, трудности сплотили нас еще больше.

Команда действительно переживает сейчас непростой период. К сожалению, случилась серия болезненных поражений. Мы переживаем эти неудачи вместе. Но фанаты красно-синих должны знать, что в клубе никто не поддается панике. Мы видим пути решения и надеемся исправить сложившуюся ситуацию как можно скорее. Сейчас игроки и тренерский штаб как никогда нуждаются в единении с болельщиками. Мы уверены, что в оставшихся трех матчах сезона вы, как и прежде, будете неистово поддерживать ПФК ЦСКА. За свою историю клуб знавал разные времена. Но мы и наш 12-й игрок всегда были вместе — в дни поражений и славных побед. И в этом наша сила!», — указано на официальном сайте клуба. 

Болельщик ЦСКА Иван Милованов рассказал корреспонденту ФАН, что поклонники продолжают поддерживать команду во главе с Ивицей Оличем.  

«Это все журналисты нагнетают про какие-то внутренние склоки, в клубе абсолютно правильно решили выступить с заявлением. У команды действительно не все хорошо на поле, серия поражений, вылет из Кубка и все такое. Но тут нет никакой трагедии, тем более, Ивица Олич возглавил ЦСКА совсем недавно. Мы, как болельщики, полностью его поддерживаем, как и игроков. Победы придут», — подчеркнул болельщик. 

Ранее ФАН подсчитал, сколько будет стоить обучение ребенка хоккею. Самая затратная часть — экипировка.  

цска акинфеев гинер ивица олич
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