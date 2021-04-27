В клубе нет разлада и междоусобицы : неожиданное заявление футбольного ЦСКА

Москва, 27 апреля. Футбольный ЦСКА выступил с заявлением по поводу внутренней ситуации в клубе. Под документом подписались президент Евгений Гинер, капитан Игорь Акинфеев и главный тренер Ивица Олич.

«В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность. Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Наоборот, трудности сплотили нас еще больше.



Команда действительно переживает сейчас непростой период. К сожалению, случилась серия болезненных поражений. Мы переживаем эти неудачи вместе. Но фанаты красно-синих должны знать, что в клубе никто не поддается панике. Мы видим пути решения и надеемся исправить сложившуюся ситуацию как можно скорее. Сейчас игроки и тренерский штаб как никогда нуждаются в единении с болельщиками. Мы уверены, что в оставшихся трех матчах сезона вы, как и прежде, будете неистово поддерживать ПФК ЦСКА. За свою историю клуб знавал разные времена. Но мы и наш 12-й игрок всегда были вместе — в дни поражений и славных побед. И в этом наша сила!», — указано на официальном сайте клуба.