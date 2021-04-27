Приговор по делу «Сети» по решению Верховного суда остался в силе

Москва, 27 апреля. Жалобу защитников дела запрещенной в РФ «Сети» не удовлетворили. Суд посчитал, что в отношении злоумышленников было вынесено справедливое решение.

Кассационная жалоба на приговор в отношении семи фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещенная в России) была отклонена Верховным судом России. Приговор оставили без изменения.

Сторона защиты настаивала на том, что в суде первой инстанции, а также при рассмотрении апелляционной жалобы наблюдались многочисленные нарушения. Кроме того, обвинение строилось, по словам защиты, на абстрактных доводах, а показания свидетелей частично были получены под давлением или вовсе искажены.

Прокурор не удовлетворил жалобу защитников. Обвинение считает, что суд первой инстанции исследовал все доказательства и приговор был назначен справедливо.

ФАН сообщал, что в Санкт-Петербурге западные политики пытались надавить на РФ во время суда по делу «Сети».