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Виталий Милонов одержал победу в голосовании ток-шоу «Слово против слова»

Общество
Виталий Милонов одержал победу в голосовании ток-шоу «Слово против слова»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 апреля. В прошлую пятницу в ходе общественно-политического ток-шоу «Слово против слова», которое проходило на площадке медиацентра «Патриот», были организованы дебаты на тему «Есть ли в России конструктивная оппозиция?». В противостоянии сошлись депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, представляющий сейчас «Движение демократического обновления».

Итоги голосования можно посмотреть здесь.  

По итогам опроса «Чья позиция близка народу?» победил депутат Государственной думы Виталий Милонов, его поддержало 42% проголосовавших.

Политик отстоял мнение, что оппозиционные структуры в России уходят в прошлое. Он уверен, что конструктивная оппозиция должна быть созидательной и непродажной, а вместо того, чтобы предлагать альтернативы для улучшения нашей страны, она сейчас занимается лишь критикой власти.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов набрал всего 25% голосов.

Амосов все же уверен в том, что конструктивная оппозиция в России есть, а ее миссия на политической арене — задавать неудобные вопросы власти. Также в ходе дебатов депутат ЗакСа рассказал, что из-за нехватки площадок для согласованных митингов люди выходят на улицы и собирают их нелегально.

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