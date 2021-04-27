Пензенские бизнесмены помогут региону привлечь инвестиции

Пенза, 27 апреля. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко возглавил первое заседание Совета по инновациям и инвестициям. Решение о его создании глава региона принял в минувший понедельник, 26 апреля.

В работе совещательного органа, помимо губернатора и Уполномоченного по защите прав предпринимателей, приняли участие наиболее успешные бизнесмены региона и руководители крупнейших пензенских компаний. Именно на них возложена ответственная задача по реализации экономического развития области, а также повышения качества жизни и уровня благополучия ее граждан.

«В состав Совета вошли руководители предприятий промышленной сферы и сельскохозяйственной отрасли, организаций строительства, торговли, туристической индустрии, средств массовой информации. Эти люди смогли успешно реализовать собственные идеи, выстроить эффективный бизнес. Они знают проблемы, которые возникают на каждом этапе становления нового дела и реализации инвестиционного проекта. Умеют преодолевать кризисы и выходить на новые уровни развития», — уточнили в пресс-службе Правительства Пензенской области.

pnzreg.ru / пресс-служба правительства Пензенской области

В ходе заседания Олег Мельниченко обсудил с членами Совета организационные моменты, обозначил актуальные цели и задачи, а также выразил надежду о скором привлечении инвестиций.

«Конструкция этого органа выстраивалась сознательно таким образом, чтобы это был именно орган делового сообщества при губернаторе, а не очередной орган чиновников. Поэтому в состав совета не вошел ни один представитель из органов государственной власти, а только люди из деловых кругов», — заявил Мельниченко.

Ранее ФАН сообщал, что рядом с домом бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева была обнаружена граната. Прибывшие на место саперы установили, что боеприпас является учебным.