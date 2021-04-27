Стефания Маликова показала трогательное видео с младшим братом

Москва, 27 апреля. Старшая дочь певца Дмитрия Маликова Стефания поделилась в своем Instagram-аккаунте новым умилительным видео, которое она записала во время игр с младшим братом Марком.

В январе мальчику исполнилось три года. У наследников певца очень нежные и доверительные отношения. Когда Марк только родился, поклонники предположили, что Стефания из-за большой разницы в возрасте, станет для малыша «второй мамой».

Однако сама 21-летняя Стефания говорит, что все не так. Девушка много времени проводит с младшим братом и следит за тем, как он подрастает. За три года они с Марком стали настоящими друзьями.

«У нас с ним дружеские отношения, у родителей другие — и это счастье», — объяснила Стефания.

Недавно старшая дочь Маликова в своем Instagram-аккаунте поделилась роликом, где спрашивает у трехлетнего брата: “Ты мой брат, а я твоя кто?”. Мальчик без раздумий ответил: «Братана».

Семейный ролик очень умилил подписчиков. Они вспомнили своих братьев и сестер, рассказали смешные и трогательные истории. В комментариях фолловеры пожелали счастья подрастающему наследнику Маликова, а также пошутили, что певцу уже нужно готовиться к статусу дедушки.

“Хорошо, когда есть старшая сестра!»; «Смотреть на вас вместе одно удовольствие!»; «Классные отношения!»; «Стефания красотка прям! Скоро Маликова дедушкой сдеалет!» — написали пользователи Сети.

Недавно Дмитрий Маликов поделился секретами, как привить ребенку любовь к игре на фортепиано. Артист считает, чтобы заинтересовать ребенка, в обучение нужно внедрять современные песни.