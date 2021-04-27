Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 19:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:59
Политика
Послы Словакии и стран Балтии были вызваны в МИД России
19:58
Шоу-бизнес
Олег Майами не страдает из-за разрыва с Айзой Долматовой
19:57
Происшествия
Автомобиль ВСУ подорвался в Донбассе, один человек погиб
19:55
Экономика
Машины АвтоВАЗа попали в британский рейтинг самых массовых моделей мира
19:54
Весь мир
Бывший премьер Чада возглавил переходное правительство
19:54
Общество
Американский коп в отставке сравнил полицию США и России
19:51
Экономика
Экономист Мильчакова рассказала, с чем связан рост цен на бензин в России
19:50
Общество
Star Парад. Вадим Манукян о скандальных блогерах и конфликте поколений
19:49
Общество
Урбанисты назвали способ прекратить вымирание малых городов России
19:48
Армия
Sohu: хитрый трюк позволил России победить Украину и США в психологической «битве»
19:47
Шоу-бизнес
Оставивший дома супругу Филипп Янковский обнимался с другой актрисой
19:46
Экономика
Россиянам перечислили уважительные причины для неуплаты алиментов
19:45
Общество
Историк Кнутов рассказал, как соросовские учебники из 90-х искажают историю ВОВ
19:43
Политика
Глава ЛНР назвал Зеленского несамостоятельным политиком
19:40
Армия
Пентагон отправил в Афганистан партию реактивных систем залпового огня HIMARS
19:39
Шоу-бизнес
Киркоров оставил трогательное послание Стасу Михайлову в день его рождения
19:37
Общество
Минцифры и Минтруд внедряют сервис «Онлайн-помощь при инвалидности» в России
19:33
Общество
Лекарство от старения могут начать применять в ближайшем десятилетии
19:32
Общество
Хуснуллин выразил мнение о числе регионов в России
19:32
Весь мир
Как заявление Байдена о геноциде армян повлияло на курс турецкой лиры
Все новости

Стефания Маликова показала трогательное видео с младшим братом

Шоу-бизнес
Стефания Маликова показала трогательное видео с младшим братом
instagram.com  /  @steshamalikova

Москва, 27 апреля. Старшая дочь певца Дмитрия Маликова Стефания поделилась в своем Instagram-аккаунте новым умилительным видео, которое она записала во время игр с младшим братом Марком.

В январе мальчику исполнилось три года. У наследников певца очень нежные и доверительные отношения. Когда Марк только родился, поклонники предположили, что Стефания из-за большой разницы в возрасте, станет для малыша «второй мамой».

Однако сама 21-летняя Стефания говорит, что все не так. Девушка много времени проводит с младшим братом и следит за тем, как он подрастает. За три года они с Марком стали настоящими друзьями.

«У нас с ним дружеские отношения, у родителей другие — и это счастье», — объяснила Стефания.

Недавно старшая дочь Маликова в своем Instagram-аккаунте поделилась роликом, где спрашивает у трехлетнего брата: “Ты мой брат, а я твоя кто?”. Мальчик без раздумий ответил: «Братана».

Семейный ролик очень умилил подписчиков. Они вспомнили своих братьев и сестер, рассказали смешные и трогательные истории. В комментариях фолловеры пожелали счастья подрастающему наследнику Маликова, а также пошутили, что певцу уже нужно готовиться к статусу дедушки.

“Хорошо, когда есть старшая сестра!»;

«Смотреть на вас вместе одно удовольствие!»;

«Классные отношения!»;

«Стефания красотка прям! Скоро Маликова дедушкой сдеалет!» — написали пользователи Сети.

Недавно Дмитрий Маликов поделился секретами, как привить ребенку любовь к игре на фортепиано. Артист считает, чтобы заинтересовать ребенка, в обучение нужно внедрять современные песни.

семья отношения певец маликов
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 287966 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 80065 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 59356 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
Общество 49112 25 апреля 2021
В Сети показали, что происходит под саркофагом ЧАЭС
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 46699 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Все новости / Шоу-бизнес / Стефания Маликова показала трогательное видео с младшим братом
Рейтинг@Mail.ru