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Юрист предупредил о схемах мошенничества при аренде загородного жилья

Общество
Юрист предупредил о схемах мошенничества при аренде загородного жилья
pixabay.com  /  Schluesseldienst

Майские праздники традиционно становятся поводом для поездок на природу и отдыха за городом. Тем, кто пока не владеет дачей или своим загородным домом и планирует арендовать недвижимость, стоит знать о схемах обмана, которыми пользуются мошенники. Подробнее о действиях злоумышленников ФАН рассказал эксперт по юридическим вопросам, адвокат Иван Кузнецов.

«Схемы достаточно простые, как и с рынком аренды квартир. Первая классическая схема — это когда сдают дом, который не принадлежит собственнику. Выбирается объект, клиентам рассказывают, какой хороший дом, показывают фотографии, берут предоплату, а потом исчезают, а настоящий собственник даже не в курсе», — рассказал эксперт.

Вторая распространенная схема, добавил собеседник агентства, — это субаренда.

«Некоторые мошенники арендуют дом на длительный срок, а потом сдают его в субаренду, не уведомляя об этом собственника. Собственник сдал, например, на полгода, а арендующий сдает его посуточно. В этом случае обмануты не только потенциальные гости, но еще и настоящий собственник», — считает юрист.

Юрист предупредил о схемах мошенничества при аренде загородного жилья
pixabay.com  / 

Также, отметил Иван Кузнецов, часто людей обманывают при подписании договора об аренде.

«Люди снимают дом, въезжают, подписывают договор аренды. В этом акте подробно указывается состояние объекта, на что люди часто вообще не обращают внимание. А меж тем в договоре указано, что дом в хорошем состоянии: стены, пол, мебель, техника, никаких трещин и дефектов. На деле это может быть не так, поэтому важно все досконально проверять на соответствие. Иначе потом, когда вы будете съезжать и начнется проверка по этому акту, арендодатель может обвинить вас в каких-то дефектах, которые могли появиться и до вашего заселения. Тогда вам просто не вернут залог, вы заплатите в два раза больше», — рассказал юрист.

В завершение Иван Кузнецов озвучил основные правила, как обезопасить себя при аренде загородной недвижимости.

«[Необходимо] проверять право собственности объекта, внимательно читать условия договора, проверять состояние дома, когда въезжаете — пройдитесь и все тщательно сфотографируйте, чтобы потом были доказательства о состоянии помещения», — резюмировал юрист.

Ранее экономист Александр Родионов оценил, во сколько россиянам обойдется отдых в майские праздники.

мошенничество отдых
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